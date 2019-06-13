У Запорізькій області майже п’ять тисяч нових суб’єктів підприємництва

На Запоріжжі спостерігається позитивна динаміка зростання кількості суб’єктів господарювання. Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, за п’ять місяців власну справу розпочали 4892 платника податків, що на 359 більше, ніж торік. Серед тих, хто вирішив започаткувати бізнес – 948 СГД-юридичних осіб та 3944 фізичних осіб-підприємців.
У травні кількість новостворених СГД становила 1217, у травні попереднього року – 1190 платників.
Усього станом на перше червня поточного року у Запорізькому регіоні на податковому обліку перебувають 51148 юридичних та 70014 фізосіб-підприємців, що, відповідно, на 703 та 227 більше, ніж на аналогічну дату 2018 року.
Нагадаємо, згідно із нормами податкового законодавства зареєстровані суб’єкти господарювання перед початком ведення власної справи мають обрати систему оподаткування (спрощену або загальну).
З докладною інформацією про законодавство, умови оподаткування, види податків тощо можна ознайомитись на сайті фіскальної служби у відповідних розділах (“Фізичним особам”; “Юридичним особам”; “Самозайнятим особам”): http://sfs.gov.ua.
Головне управління ДФС у Запорізькій області