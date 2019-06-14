Ринок праці Запорізької області

Станом на 14 червня 2019 року чисельність безробітних громадян по області становила 14,8 тис. осіб, з них 10,8 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 14 червня 2019 року – 2250 одиниць (у м. Запоріжжі – 1154 одиниці). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 7 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 3 безробітних).
З початку червня 2019 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 142 громадянина. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовано 135 безробітних, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.