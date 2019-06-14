Спортсмени ЗНУ гідно представили Україну на світовому рівні

Спортсмени ЗНУ гідно представили Україну на світовому рівні

Кілька високих нагород привезли нещодавно зі світових змагань важкоатлети Запорізького національного університету. Так, на Фіджи (республіка в Тихому океані) відбувся Чемпіонат світу з важкої атлетики серед юніорів до 20 років. У змаганнях спортсменів вагової категорії +109 кг, бронзу в ривку виборов студент Економіко-правничого коледжу Запорізького національного університету Олег Ганзенко, який показав результат 379 кг.
А студент факультету фізичного виховання Запорізького національного університету, випускник Економіко-правничого коледжу ЗНУ Кирило Пирогов переміг у міжнародному відкритому турнірі з важкої атлетики «British International Open-2019», який має статус кваліфікаційної події бронзового рівня до Олімпійських ігор-2020 у Токіо, ум. Ковентрі (Великобританія). У ваговій категорії 96 кг він переміг із результатом у сумі двоборства 351 кг, залишивши при цьому позаду легендарного атлета світового рівня з Казахстану Іллю Ільїна.
Для довідки
У цьому році Олег Ганзенко здобув чимало нагород. Наприклад, на чемпіонаті України з важкої атлетики серед юніорів до 20 років у ваговій категорії +109 кг чемпіоном України став саме Олег Ганзенко з сумою 375 кг (170+205). Також на початку року на Кубку України з важкої атлетики Олег Ганзенко здобув золото в категорії +109 кг з результатом 373 кг.
Кирило Пирогов цього ж року під час чемпіонату Європи з важкої атлетики виборов «малу бронзу» в ривку в дивізіоні до 96 кг. А напередодні у м. Батумі під час чемпіонату Європи з важкої атлетики серед чоловіків Кирило Пирогов зумів здобути «малу бронзу» чемпіонату Європи в ривку, показавши результат 171 кг. Крім того, під час чемпіонату спортсмен ЗНУ ще й встановив рекорд Європи серед молоді до 23 років. А в сумі двоєборства запоріжець став п’ятим. І це при тому, що на дорослому чемпіонаті Європи Кирило Пирогов виступав уперше. Спортивне досягнення Кирила мало особливе значення, адже востаннє запорізьким важкоатлетам доводилося стояти на п’єдесталі дорослого чемпіонату Європи у 2002 році.
Одним із тренерів спортсменів є викладач факультету фізичного виховання ЗНУ, заслужений тренер України Анатолій Орлов.

Прес-служба ЗНУ

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