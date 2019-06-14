Спортсмени ЗНУ гідно представили Україну на світовому рівні

Кілька високих нагород привезли нещодавно зі світових змагань важкоатлети Запорізького національного університету. Так, на Фіджи (республіка в Тихому океані) відбувся Чемпіонат світу з важкої атлетики серед юніорів до 20 років. У змаганнях спортсменів вагової категорії +109 кг, бронзу в ривку виборов студент Економіко-правничого коледжу Запорізького національного університету Олег Ганзенко, який показав результат 379 кг.
А студент факультету фізичного виховання Запорізького національного університету, випускник Економіко-правничого коледжу ЗНУ Кирило Пирогов переміг у міжнародному відкритому турнірі з важкої атлетики «British International Open-2019», який має статус кваліфікаційної події бронзового рівня до Олімпійських ігор-2020 у Токіо, ум. Ковентрі (Великобританія). У ваговій категорії 96 кг він переміг із результатом у сумі двоборства 351 кг, залишивши при цьому позаду легендарного атлета світового рівня з Казахстану Іллю Ільїна.
Для довідки
У цьому році Олег Ганзенко здобув чимало нагород. Наприклад, на чемпіонаті України з важкої атлетики серед юніорів до 20 років у ваговій категорії +109 кг чемпіоном України став саме Олег Ганзенко з сумою 375 кг (170+205). Також на початку року на Кубку України з важкої атлетики Олег Ганзенко здобув золото в категорії +109 кг з результатом 373 кг.
Кирило Пирогов цього ж року під час чемпіонату Європи з важкої атлетики виборов «малу бронзу» в ривку в дивізіоні до 96 кг. А напередодні у м. Батумі під час чемпіонату Європи з важкої атлетики серед чоловіків Кирило Пирогов зумів здобути «малу бронзу» чемпіонату Європи в ривку, показавши результат 171 кг. Крім того, під час чемпіонату спортсмен ЗНУ ще й встановив рекорд Європи серед молоді до 23 років. А в сумі двоєборства запоріжець став п’ятим. І це при тому, що на дорослому чемпіонаті Європи Кирило Пирогов виступав уперше. Спортивне досягнення Кирила мало особливе значення, адже востаннє запорізьким важкоатлетам доводилося стояти на п’єдесталі дорослого чемпіонату Європи у 2002 році.
Одним із тренерів спортсменів є викладач факультету фізичного виховання ЗНУ, заслужений тренер України Анатолій Орлов.
Прес-служба ЗНУ