Запорізькі митники виявили 79 адміністративних правопорушень

Під час аналітично-пошукових заходів співробітники Запорізької митниці ДФС у січні-травні виявили 79 фактів недотримання громадянами та суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності митного законодавства України. За даними фактами заведені справи про порушення митних правил на суму 18,2 мільйона гривень, що на 3,5 мільйона гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року.
З початку року фахівці митниці розглянули 36 справ, стосовно правопорушників накладені штрафи на суму 2 мільйони 544 тисячі.
За результатами судового розгляду 31 матеріалу винесені постанови про конфіскацію предметів правопорушень загальною вартістю 1 мільйон 488 тисяч та застосовано майже 6 мільйонів гривень штрафних санкцій.
Запорізька митниця ДФС