21 червня – беру собаку на роботу!

Собаки є соціальними істотами.
Вони надзвичайно полюбляють бути включеними у життя свого власника. Дружні до домашніх тварин офіси дозволяють їм не нудьгувати вдома. Це сприяє компаньйонству людини і чотирилапого.
До речі, собаки деяких порід прив’язані до свого власника і потребують мати його у полі зору настільки, що через щоденне перебування наодинці упродовж тривалого часу можуть навіть захворіти. Це зокрема стосується Кавалер Кінг Чарльз Спаніелів.
Якщо ви звикли у вихідні брати свого улюбленця з собою або вам бодай кілька разів доводилося бувати у різних місцях і чотирилапий реагував позитивно, то ніщо не заважає провести разом робочий день в офісі 21 червня.
Брати участь в акції не варто лише кільком категоріям собак:
📍Із яскраво вираженою домінантною поведінкою.
Як правило, якщо між людиною і твариною панують здорові стосунки, то тут не буде місця домінантній агресії.
Утім якщо з якихось причин собака демонстративно не виконує команд, ворожо ставиться до незнайомих людей та інших чотирилапих, неадекватно «охороняє» свої миски, іграшки та спальне місце, виявляє спротив під час купання, стрижки та інших гігієнічних процедур, а на прогулянці ігнорує господаря і втікає, така поведінка потребує корекції. Потрібно звертатися до зоопсихолога.
Собакам, у яких триває або щойно завершилась тічка.
У такий період краще не створювати тварині додаткових приводів для тривоги. Великі собаки в цей час стають неслухняними і дещо агресивними, тому пересування з ними по місту краще обмежити. У маленьких порід можуть ставатися несподівані приливи енергії — собака нерідко відчуває потребу щохвилини змінити обстановку. Тому за таких умов краще утриматися від акції, аби не спричиняти тварині стресу і дискомфорту.
Цуценятам.
Якщо ваш чотирилапий ще зовсім юний, ніде не бував і лише починає вчитися перших команд, краще вперше привести його на ролиу дещо пізніше, а в акції взяти участь наступного року.
Хворим собакам.
Коли чотирилапий нездужає, він насамперед потребує спокою і відпочинку. Ну і звісно консультації ветеринара! Якщо ваш песик захворів, проводити робочий день в офісі зараз – не найкращий час.
Тваринам літнього віку.
Зрештою, тут усе залежить від загального стану вашого собаки, рівня його активності та соціалізації. Якщо чотирилапий, попри поважний вік, залишається бадьорим і почувається комфортно, то чому б ні? А якщо дорога на роботу і увага з боку ваших колег створить для тварини додаткові незручності, краще не експериментувати.
Загалом до акції готові усі собаки, чий графік не обмежується короткою прогулянкою і постійним перебуванням вдома. 🏠Якщо це компаньйон, активно залучений у ваше соціальне життя, то швидше за все йому вже доводилося бувати у дружніх до собак ресторанах чи магазинах, а отже день у вашому офісі буде для тварини класною нагодою не нудьгувати вдома.
Комфортне перебування собаки в офісі насамперед залежить від його власника. Якщо ви дозволяєте, аби усі цілий день крутилися в ейфорії довкола вашого улюбленця, то це швидше за все не піде йому користь. Натомість добре організований режим, зручне місце для відпочинку, вчасна прогулянка і дружнє ставлення ваших колег забезпечать і чотирилапому, і усім інший, можливо, найкращий робочий день у році