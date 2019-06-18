ГЕНДЕРНО-ОРІЄНТОВАНЕ БЮДЖЕТУВАННЯ: СПРАВЕДЛИВИЙ ФІНАНСОВИЙ РОЗПОДІЛ ДЛЯ ВСІХ

Такий економічний підхід до планування місцевих бюджетів дасть можливість втілювати гендерно-чутливу політику, яка враховує потреби жінок і чоловіків, хлопчиків і дівчаток.
Про це йшлося на тренінгу, який проводила в рамках проекту «Просування участі жінок у політиці та протидія ґендерним стереотипам» тренерка – експертка з гендерних питань і гендерно-орієнтованого бюджетування Тамара Огородова для 20-ти жінок із 10-ти рад: представниць міжфракційних депутатських груп «Рівні можливості» та фінансових відділів Вільнянської, Молочанської, Дніпрорудненської, Василівської міських рад, Василівської, Токмацької районних рад, Долинської та Смирновської ОТГ, Степногірської селищної та Гнаровської сільської рад.
Збалансоване гендерне бюджетування на місцевому рівні з 2020 року буде основною фінансовою стратегією в розробці будь-якої соціально-економічної програми. А тому вже зараз жінки-депутатки та фінансисти мають зрозуміти, як правильно робити гендерний бюджетний аналіз місцевих програм, як застосовувати принципи гендерно-орієнтованого бюджетування. Ознайомивши з його сутністю, міжнародним та вітчизняним досвідом впровадження ГОБ у бюджетний процес, Тамара Огородова акцентувала увагу на тому, що в місцевих програмах необхідно враховувати потреби кожної людини в залежності від гендерних, вікових та інших аспектів.
– Ми завжди можемо бути ефективними, справедливими. Маємо вбачати інтереси всіх: чи-то жінки чи чоловіка, чи-то діточок з інвалідністю, чи тих, хто хоче займатись музикою і тих, хто міг би займатись спортом, але сьогодні немає умов для цього через якісь проблеми. Дуже важливо робити кращим наше суспільство.
Вже два роки жінки-депутатки з міжфракційної депутатської групи «Рівні можливості» Запорізької області опановують знання з нової економічної політики, яка поширена в Європі та країнах світу. І вже самі мислять і діють по-новому. Так, на тренінгу ділились своїм досвідом з проведення гендерного бюджетного аналізу та збору гендерно сегрегованих статистичних даних Олена Остролуцька з Молочанської міської ради (міська програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Молочанськ на 2018 – 2020 роки) та Людмила Бекерська з Василівської районної ради (програма розвитку спорту).
За два роки депутатками міжфракційних депутатських груп «Рівні можливості» та представницями фінансових відділів здійснено одиннадцять бюджетних аналізів місцевих програм у 10-ти місцевих радах: у Вільнянській, Приморській і Василівській районних радах, Молочанській (два ГОБ-аналізи) і Василівській міськрадах, Гнаровській, Балківській і Костянтинівській сільських радах, Біленьківській і Смирновській ОТГ.
Завдяки знанням, які здобувають депутатки і співробітниці фінансових відділів місцевих рад на таких семінарах-тренінгах з гендерно-орієнтованого бюджетування, у громадах вносяться зміни до місцевих програм, при розподілі бюджетних коштів враховуються потреби всіх жителів громади.
Лариса Решетняк, секретар Дніпрорудненської міської ради, уповноважена особа з питань забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків:
– Я знала, якщо за справу береться команда «Єдності» за майбутнє», бажають
тільки кращого: щоб наші знання були розширені, і це були дійсно практичні знання. Мої сподівання і очікування виправдалися.
Тетяна Лукашук, секретар Степногірської селищної ради, уповноважена особа з питань забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків:
– Передам цей досвід нашій фінансовій групі й сприятиму колегам у навчанні на
таких семінарах, які дійсно, дякуючи фонду «Єдність» за майбутнє», дуже цікаві й потрібні.
Ірина Лаба, голова міжфракційної депутатської групи «Рівні можливості» у Токмацькій районній раді:
– Було настільки доступно, легко, цікаво, час взагалі не відчувався. І головне те,
що практично. На практиці ми здобули і знання, і навики, і розвиток, і ще й бажання.
Марина Цинкаленко, представниця міжфракційної депутатської групи «Рівні можливості» у Василівській міській раді:
– Так як ми приїхали вперше, то рівень знань був на цифрі один, і по цій шкалі вже
піднявся до восьми. Думаю, що під час розподілу бюджетних коштів ми будемо обов’язково застосовувати гендерно-орієнтоване бюджетування. Це дуже необхідно для нашої громади, будемо старатися.
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За матеріалами сайту Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє»
https://www.ednist-fond.com.ua/
Більше фотографій – у Facebook-групі «Депутатські групи «Рівні можливості» у Запорізькій області» https://www.facebook.com/groups/274557499644395/
Контактна особа: Оксана Дроздовська тел. 098-44-201-78, 099-379-86-42,
zbf.ednist@gmail.com
Інформаційний матеріал підготовлено в рамках проекту «Просування участі жінок у політиці та протидія ґендерним стереотипам», який Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» реалізує в партнерстві з НДІ за підтримки Уряду Великої Британії через Фонд розвитку ефективного врядування.