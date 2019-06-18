Елла, студентка:
-Ну як же, місяць – це дуже поетично, ввечері, якщо бачиш його, то у душі настрій особливий. Часом не помічаєш його зовсім, мабуть коли чимось заклопотана.
Ельдар, лікар:
-Мало хто знає, але місяць має кардинальний вплив на людину. Вважається, що коли місяць росте, то у людини збільшується кількість енергії у організмі. Навіть збільшується кількість судинних кризів, та викликів швидкої під час нового місяця. Це зазвичай стається, коли його зовсім на небі не видно.
Ліна, студентка:
-Місяць астрологічно впливає на всіх нас. Якщо у людини у гороскопі є місяць, то така людина має м’який характер, але і мінливий та мрійний. Жіночий цикл також пов’язаний із місячним календарем.
Матвій, художник:
-Ще мій дід у моєму дитинстві показував таку прикмету щодо місяця. Якщо вперше побачиш молодик, тобто молодий місяць, такий вузенький серпик, то треба якнайшвидше витягнути із кишені дрібні монети і на долоні показати їх місяцю. Тоді протягом усього календарного місяця будеш із грошима.
Сергій, водій:
-На місяці існує якась прихована від людства таємниця. Якщо пощастить, то можливо ми скоро про неї дізнаємося. Я так гадаю, що людство у найближчому десятиріччі таки здійснить масштабну космічну експедицію до місяця.
Яке значення у своєму житті надаєте місяцю?
Елла, студентка: