Порушники податкового законодавства відшкодували понад дев’ять мільйонів гривень завданих державі збитків

З початку року оперативники фіскальної служби Запорізької області розпочали 46 кримінальних проваджень, з яких 29 відносяться до категорії тяжких злочинів та 22 – за фактами ухилення від сплати податків і зборів в особливо великих розмірах.
До суду направлено 12 матеріалів, у тому числі 9 – з обвинувальним актом, 3 – для звільнення осіб від кримінальної відповідальності у зв’язку з повним відшкодуванням завданих збитків на суму 9,1 мільйона гривень.
У сфері державних закупівель співробітники оперативних підрозділів викрили п’ять злочинів, два з яких за несплату податків у великих розмірах. За результатами перевірок до бюджету стягнуто 2,9 мільйона гривень.
У митній сфері в рамках операції “Рубіж” виявлено сім злочинів, додатково до скарбниці направлено 9,5 мільйона гривень митних платежів.
У рамках операції “Акциз” із незаконного обігу вилучено товарів підакцизної групи на загальну суму 27,3 мільйона гривень. Відповідно до судових рішень конфісковано продукції загальною вартістю 2,2 мільйона гривень.
Головне управління ДФС у Запорізькій області