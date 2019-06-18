«Під час пошуку роботи нагально необхідною є підтримка фахівців служби зайнятості, які допомагають подолати перешкоди, що виникають перед безробітними. Саме знайти себе на ринку праці, впевнитись у власних силах та працевлаштуватись допомагають кар’єрні радники. В Запорізькому міському центрі зайнятості вже є багато прикладів їх плідної роботи із клієнтами служби», – розповідає директор Запорізького міського центру зайнятості Олександр Мотовиця. Ось деякі з них.
Після тривалого періоду безробіття до Шевченківського відділу сприяння зайнятості Запорізького міського центру зайнятості в середині травня звернулася шукачка роботи Ірина. Зрозумівши, що безуспішно шукає роботу самостійно вже протягом року, вона вирішила скористатися послугами центру зайнятості. Ірина Миколаївна має ІІІ групу інвалідності, тому відчувала певні складнощі в працевлаштуванні. Кар’єрний радник уважно розглянула ситуацію безробітної, яка не здатна на рівних умовах конкурувати на ринку праці та має складні життєві обставини. У відповідності до медичних рекомендацій щодо умов праці та з урахуванням побажань Ірини Миколаївни, їй було видано направлення на вакансію «укладальник-пакувальник», призначену для працевлаштування особи з інвалідністю на ТОВ НВК «ІНТЕР-М». Під час співбесіди з роботодавцем Ірина врахувала всі рекомендації та поради кар’єрного радника щодо презентації своїх знань, умінь та навичок. Жінка справила гарне враження на працедавця та була запрошена на проходження стажування на підприємстві. Вже 6 червня Ірина працевлаштувалась та стала повноцінним членом виробничого колективу.
Також в травні до Південного відділу сприяння зайнятості Запорізького міського центру зайнятості звернулась Надія Нармаметівна, яка має освіту за професією «кравець», але працювала швачкою. Надія шукала роботу активно та наполегливо. В день реєстрації їй було проведено первинне профілювання з метою визначення потенціалу та за попередньою домовленістю з роботодавцем було видано два направлення на працевлаштування, але безробітній відмовили в прийнятті на роботу у зв’язку з недостатнім досвідом. Наступного дня на прийомі кар’єрний радник з особою провели поглиблене профілювання та на основі отриманих даних склали Індивідуальний план працевлаштування, до якого були включені комплекси заходів, зокрема ті, що пов’язані з пошуком роботи, проведення переговорів щодо умов працевлаштування, заходи пов’язані з отриманням освітніх послуг. Під час прийому кар’єрний радник підібрала ще одну вакансію та Надія отримала направлення на працевлаштування до ФОП Малиш Є. на посаду «швачка». Однією з умов прийняття на роботу є вміння кроїти тканину. З метою сприяння працевлаштуванню шукачки роботи кар’єрний радник проінформувала роботодавця про можливість організації стажування на робочому місці. Надія Нармаметівна успішно пройшла стажування і теж вже з 6 червня приступила до роботи.
Відділ організаційно-інформаційної роботи та архівної справи ОЦЗ,тел.233-11-47