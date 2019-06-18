Суничний місяць зійшов над Запоріжжям

Надзвичайне видовище, а саме – так званий «суничний» повний місяць мали змогу спостерігати 17 червня мешканці Запоріжжя, коли величезний диск нічного світила сходив над містом. Чому саме така назва? І яке відношення має до суниць? Це пояснюють американські часописи, пов’язуючи цей термін із традиційним календарем американських індіанців, котрі завдяки першому літньому повному місяцю довідувалися, що прийшов час збирати стиглі суниці. Тому спостерігачу не варто чекати побачити місяць саме рожевого кольору, він може бути іншим. Хоча у нашій місцевості місяць, що сходить, над обрієм найчастіше забарвлений саме у червонуватий колір, бо підсвічений променями сонця, що сідає.
Фото місяця, що сходить над Запоріжжям, надала редакції викладач та фотоаматор Тетяна Осадчук. Пані Тетяна систематично спостерігає схід повного місяця із року у рік.
Олександр Максимов