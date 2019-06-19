Безкоштовно стерилізують безпритульних тварин

Комунальне підприємство «Побутовик» нагадує запоріжцям про те, що у місті продовжують безкоштовно стерилізувати безхатніх тварин Процедура стерилізації проводиться у ветеринарній клініці «ВЕТ-СВІТ», яка знаходиться за адресою вул. Чумаченко, 40. Заявку можна подати за міським номером 222-77-13 або на сторінці КП Побутовик в Фесбуці в особистому повідомленні. Після цього треба дочекатися дзвінка спеціалістів. За добу до призначеної дати вам передзвонюють і призначають дату, коли ви можете привезти тварину самостійно (якщо у вас є така можливість і бажання). Якщо такої можливості немає, то приїде спеціалізована машина КП «Побутовик».