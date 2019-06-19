Бібліотека на канікулах

В обласній бібліотеці для дітей «Юний читач» школярам з Біленьківської громади, яка проводить свої літні канікули у таборах «Сонечко» і «Джерельце» при Мар’ївському та Лисогірському навчально-виховних комплексах, а також у Біленьківській ЗОШ, де також працює оздоровчий табір, організували театралізоване свято. Бібліотекарі підготували для них цікаву лялькову виставу, запросили на зустріч-концерт з талановитими вихованцями ЗДМШ № 5, провели заняття з арт-терапії, організували презентацію авторської настільної гри «До зірок і шахт», створеної читачем бібліотеки, учнем гімназії № 28 Святославом Биковцем, і, навіть, відправили до віртуальної чарівної країни «Магії та Чарівництва». А бібліотечна художниця Ніна Муленко провела для дітей майстер-клас з живопису.