Чиста лікарня 19.06.2019 У Бердянську хочуть запровадити світові стандарти прибирання «Чиста лікарня». Головна мета програми – не просто клінінг, а й глобальний інфекційний контроль приміщень. Передбачається, програма «Чиста лікарня» повністю окупиться за 2-3 роки. Поділитися посиланням:Click to share on Facebook(Відкривається у новому вікні)Click to share on Twitter(Відкривається у новому вікні)Click to share on LinkedIn(Відкривається у новому вікні)Click to share on WhatsApp(Відкривається у новому вікні)Click to share on Skype(Відкривається у новому вікні) Здоров’я