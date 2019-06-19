Чиста лікарня

Чиста лікарня

У Бердянську хочуть запровадити світові стандарти прибирання «Чиста лікарня». Головна мета програми – не просто клінінг, а й глобальний інфекційний контроль приміщень. Передбачається, програма «Чиста лікарня» повністю окупиться за 2-3 роки.

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