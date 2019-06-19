Читайте у газеті “Правда ЗП” за 20.06.2019р.

Друзі! У четвер, 20 червня, виходить у світ черговий впуск Запорізької обласної газети «Правда ЗП» громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Нова газета виходитиме тимчасово на період, поки трудовому колективи КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати рішення Третього апеляційного адміністративного суду (м.Дніпро) про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда».
Щодо боротьби творчого колективу «Запорізької правди» за відродження газети, у випуску «Правда ЗП» читайте про результати чергової серії судових засідань у Третьому апеляційному адміністративному суді м. Дніпра. На жаль, щоб не карати чиновників за «схеми», судді відмовили позивачу – представниці запорізької громади, правозахисниці, журналістці і письменниці пані Людмилі Віслоух у доступі до правосуддя. Але читачі і передплатники нашої газети не збираються відмовлятися від своєї боротьби. Адже справедливість має взяти гору. А головне – газета «Запорізька правда» має жити! Тож попереду слухання справи у Європейському суді з прав людини. І далі буде!
Також ми інформуватимемо своїх читачів про таке.
Зокрема, про результати довгоочікуваного але малопродуктивного завершального пленарного засідання двадцять дев’ятої сесії Запорізької обласної ради сьомого скликання, яка розпочалася ще напередодні першого туру виборів Президента України, а саме – 28 березня.
Піднімаємо й інші важливі соціальні проблеми.
Розкажемо про те, хто допоможе захистися від домашнього насилля. А також про результати гендерно-орієнтованого підходу до планування місцевих бюджетів.
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
Зокрема, розкажемо про те, як влаштуватися на роботу на період курортного сезону і де саме це зробити найвигідніше.
А також пропонуємо вашій увазі справжні сенсації.
Мова про свій Голлівуд у Запоріжжі. Про що саме йдеться? – читайте у нашій газеті.
А у нашій рубриці «Дивина тижня» ми здивуємо своїх читачів розповіддю про дивовижний суничний місяць. А також обговоримо із запоріжцями, як згадане небесне світило впливає на їхнє життя.
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, найповніша тижнева програма телебачення із супутниковими каналами, безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Запорізької правди» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 061- 787-54-09 (понеділок -середа) , або 061-787-54-21(робочі дні) у робочий час.
Читайте у газеті “Правда ЗП” за 20.06.2019р.
Друзі! У четвер, 20 червня, виходить у світ черговий впуск Запорізької обласної газети «Правда ЗП» громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.