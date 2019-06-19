КРИЗОВИЙ ЦЕНТР ДЛЯ ЖІНОК

У Мелітополі відкрито притулок «Фіалка» для тимчасового цілодобового проживання жінок, в тому числі з дітьми, які постраждали від домашнього і гендерно зумовленого насильства. Кризовий центр має два відділення за різними адресами. Кризовий центр надання соціальних послуг для осіб, які постраждали від домашнього насильства або за ознакою статі (так зване «денне» відділення) розташовується за адресою: вул. Бєляєва, 18. Там фахівцями БО «Благодійний фонд «Все можливо» разом з іншими суб’єктами взаємодії надаватиметься комплекс соціальних послуг в цьому напрямку. Адреса безпосередньо притулку для перебування постраждалих жінок не розголошується, як і не застосовуються будь-які позначення у вигляді вивісок та об’яв. З міського бюджету заплановано виділення коштів на забезпечення умов тимчасового проживання у притулку з цілодобовим перебуванням жінок, матерів з дітьми, які постраждали від домашнього, гендерно зумовленого або будь-якого іншого виду насильства, та надання їм послуг з комплексної підтримки.