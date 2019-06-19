Петиція про заборону пластикових пакетів

У Запоріжжі активісти створили петицію з вимогою заборонити продаж та використання у мережевих супермаркетах пластикових та поліетиленових пакетів. Звернення отримало 25 тисяч підписів – необхідну кількість для розгляду урядом. У документі пропонують змінити деякі нормативні акти, які врегулюють виготовлення та використання шкідливих для довкілля матеріалів, а тих, хто буде це порушувати, зможуть карати штрафами. Варто знати, ціла низка українських міст уже почала відмовлятися від пластикових пакетів та знаходити їм екологічну альтернативу, в їх числі – Житомир, Хмельницький, Львів, Каховка на Херсонщині, Дрогобич, Здолбунів на Рівненщині.