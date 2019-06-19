Щоб не карати чиновників за «схеми», судді відмовили позивачу у доступі до правосуддя

Триває епопея боротьби представників запорізької громади, шанувальників єдиної в нашій області українськомовної газети регіонального рівня із понад сторічною історією «Запорізька правда», за життя улюбленого видання. Чергова серія судових засідань у Третьому апеляційному адміністративному суді м. Дніпра завершилася нещодавно, у середу, 12 червня, ганебним рішенням – про визнання позивача невідповідним. Ухвалу про визнання правозахисниці, письменниці і журналістки, представниці запорізької громади, що є власником видання, пані Людмили Віслоух, яка захищає свою газету, адже є її вірною читачкою і постійною авторкою, невідповідним позивачем винесла колегія суддів у складі О.М.Панченко ( головуючий суддя), В.Є Чередниченка та С.М.Іванова. І на підставі цього рішення судді відмовилися розглядати справу по суті.
А суть справи полягала в тому, що чиновники Запорізької облдержадміністрації при потуранні депутатів Запорізької обласної ради поцупили кошти, майже півмільйона гривень, що були виділені із обласного бюджету у 2017 році на друк газети. Схему виведення бюджетних коштів у облдержадміністрації розробили заздалегідь. Та про все по порядку.
Ще у березні 2017 року на черговій сесії обласної ради депутати ухвалили рішення про виділення коштів у сумі 811 тис грн на друк газети «Запорізька правда». Кошти було виділено у повному обсязі на друк 52-х випусків газети протягом всього 2017 року згідно Програми сприяння розвитку інформаційної галузі Запорізької області. Витрати саме на друк газети «Запорізька правда» у цій програмі були прописані окремими рядком.
Зазначу, що депутати «на за красиві очі редакторки» виділяли ці кошти. Їм потрібен був інформаційний супровід діяльності органу місцевого самоврядування. Також передбачалася і необхідність оприлюднювати у газеті документи облдержадміністрації.
До слова, у 2017 році газета чесно виконала свої зобов’язання щодо оприлюднення інформації від владних органів. Нагадаю, що для цього, з огляду на кількість поданої для оприлюднення інформації, у той рік видання виходило на 32(!) шпальтах. Нині ж – на 16-ти. А згідно обрахування рекламної вартості витраченої для цього газетної площі, навіть за умов 40% знижки для державних і комунальних структур, сума імовірних витрат на оприлюднення такої інформації у нашій газеті у 1,5-2 рази перевищила б суму виділених коштів на друк. Що ж стосується інших видань, то друк в них такого об’єму інформації обійшовся б обласному бюджету у кілька разів дорожче. Тож депутати облради зробили вигідне для бюджету капіталовкладення.
Втім, єдиний розпорядник коштів за Програмою підтримки інформаційної галузі у Запорізькій області – директор Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ЗОДА Леван Шишинашвілі, порушивши законодавство, з отриманням рішення облради про виділення коштів на друк газети проігнорував його і не зарезервував необхідну суму у повному обсязі, як того вимагає інструкція Мінфіну, на казначейському рахунку газети для системної і ритмічної оплати виходу кожного випуску «Запорізької правди». Натомість, сплативши друкарні «Кераміст» за друк газети лише 300 тис грн, більшу частку – а саме 511 тис грн, приховав у невизначені витрати, що не стосувалися видання. На жаль, дізнатися про це вдалося лише згодом.
Тим часом, газета продовжувала виходити у світ і не тільки радувати своїх читачів і передплатників, але й виконувати взяті на себе перед облрадою і облдержадміністрацією зобов’язання. З друкарнею «Кераміст» була досягнута домовленість про випуск газети у борг з подальшим відшкодуванням коштів із передбаченої бюджетом суми. Адже годі було й думки припуститися, що на території, наближеній до зони бойових дій у визвольній боротьбі України за свою незалежність, через недолугість місцевих чиновників припинить існування єдине українськомовне видання регіонального рівня.
Втім, як виявилося, підступність чиновника не мала меж. Отримавши від газети послуги у повному обсязі – на всю заявлену у бюджеті 2017-го року суму, пан Шишинашвілі подав на березневу сесію облради вже у 2018 році проект рішення про зняття з газети вказаної у 2017 році суми коштів, передбачених на друк.
Дане рішення ухвалювалося у пакеті. І жодний депутат жодним чином не зацікавився, як таке могло статися!
Таким чином, борг перед друкарнею «Кераміст» на майже півмільйона гривень чиновники «повісили» на комунальне підприємство «Газета «Запорізька правда» ЗОР і радісно потерли ручки.
Наразі, заборгованість у півмільйона гривень для нашої газети є фатальною. Тому, власне, запорізька громада в особі пані Людмили Віслоух стала на захист свого видання.
А нещодавнє рішення колегії апеляційного суду на чолі з пані О.М. Панченко про визнання пані Людмили невідповідним позивачем ми розцінюємо як злочинну угоду суддів із чиновниками заради замовчування кримінального злочину щодо нецільового використання бюджетних коштів, якого припустилися чиновники облдержадміністрації. Сподіваємось, факт нецільового використання бюджетних коштів Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ЗОДА на чолі з Леваном Шишинашвілі стане приводом для проведення відповідного кримінального провадження.
Що ж до визнання судом пані Людмили невідповідним позивачем, колегія у порушення Конвенції ООН про права людини у такий спосіб відмовила громадянці Віслоух у задоволенні її права на доступ до правосуддя.
Наразі це судове фіаско ми сприймаємо не як остаточну і безповоротну ситуацію. Правозахисниця Людмила Віслоух не має наміру відмовлятися від своєї боротьби. Адже справедливість має взяти гору. А головне – газета «Запорізька правда» має жити! Тож попереду слухання справи у Європейському суді з прав людини. І далі буде!
Наталя Зворигіна