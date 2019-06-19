У Запорізькій області визначені найбільші мінімізатори заробітних плат

Всього у переліку фіскальної служби регіону понад 3500 роботодавців, які упродовж останнього кварталу офіційно недоплачували своїм працівникам встановлений державою рівень зарплат.
Більш ніж 67 відсотків з цієї кількості займають підприємства оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспорту (936), підприємства переробки (492), фірми, що проводять операції з нерухомістю (391), агровиробники (273), будівельні компанії (268) тощо.
Найбільші мінімізатори заробітних плат зареєстровані у м. Запоріжжя – 2460, у м. Мелітополь – 261 та у м. Бердянськ – 176, найменше таких працедавців у Михайлiвському (13), Чернігівському (10), Розiвському (6) та Великобiлозерському районах (2).
Як зауважив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, поряд із стабільно високим рівнем добровільної сплати податків у регіоні, деякі суб’єкти господарювання економлять на заробітних платах найманим робітникам, нараховують їх на наднизькому рівні та у такий спосіб недоплачують належні суми податків до бюджетів.
Фахівці фіскальної служби регіону постійно здійснюють моніторинг таких підприємств і проводять з ними роз’яснювальну роботу. Під час цих заходів доводиться основна вимога – заробітна плата повинна бути легальною та у розмірах, не нижче встановлених законодавством.
З початку року на спільних засіданнях за участю представників інших органів виконавчої влади та на робочих групах заслухано керівників 1764 підприємств. У результаті майже 98 відсотків із них підвищили рівень оплати праці. До бюджетів і соцфондів додатково надійшло близько двох мільйонів гривень єдиного соціального внеску, податку на доходи фізичних осіб та військового збору.
Головне управління ДФС у Запорізькій області