Ветерани на призовних пунктах

Ветерани на призовних пунктах

Ветеранська організація військової частини 3029 відгукнулась на ініціативу Асоціації ветеранів внутрішніх військ та Національної гвардії України, щодо залучення ветеранів до агітаційної роботи на призовних пунктах і військових комісаріатах з метою якісного відбору призовників на строкову військову службу до Національної гвардії України, що є важливим державним завданням.
Рада ветеранів військової частини, після узгодження такої можливості, 18 червня 2019 року провела на обласному призовному пункті міста Запоріжжя зустріч з призовниками.
Заступник командира частини по роботі з особовим складом підполковник Я. О. Калашник разом з головою ради ветеранів частини підполковником запасу Ю. Г. Рубаном провели відверту розмову з призовниками про порядок проходження служби, умови і характер виконання службово-бойових завдань частини, перспективи професійного зростання , побутові умови та забезпечення військовослужбовців. Під час співбесіди використовувалась наочна агітація та інформаційні буклети.
Після проведеної роботи, більшість призовників виявили бажання служити в лавах полку оперативного призначення 3029 НГУ. Тож побажаємо їм успіху. Юрій Григорович заявив, що ветерани частини будуть і в подальшому надавати дієву допомогу в агітаційній роботі на призовних пунктах.
#3029NGU

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