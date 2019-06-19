Ветеранська організація військової частини 3029 відгукнулась на ініціативу Асоціації ветеранів внутрішніх військ та Національної гвардії України, щодо залучення ветеранів до агітаційної роботи на призовних пунктах і військових комісаріатах з метою якісного відбору призовників на строкову військову службу до Національної гвардії України, що є важливим державним завданням.
Рада ветеранів військової частини, після узгодження такої можливості, 18 червня 2019 року провела на обласному призовному пункті міста Запоріжжя зустріч з призовниками.
Заступник командира частини по роботі з особовим складом підполковник Я. О. Калашник разом з головою ради ветеранів частини підполковником запасу Ю. Г. Рубаном провели відверту розмову з призовниками про порядок проходження служби, умови і характер виконання службово-бойових завдань частини, перспективи професійного зростання , побутові умови та забезпечення військовослужбовців. Під час співбесіди використовувалась наочна агітація та інформаційні буклети.
Після проведеної роботи, більшість призовників виявили бажання служити в лавах полку оперативного призначення 3029 НГУ. Тож побажаємо їм успіху. Юрій Григорович заявив, що ветерани частини будуть і в подальшому надавати дієву допомогу в агітаційній роботі на призовних пунктах.
#3029NGU
Ветерани на призовних пунктах
Ветеранська організація військової частини 3029 відгукнулась на ініціативу Асоціації ветеранів внутрішніх військ та Національної гвардії України, щодо залучення ветеранів до агітаційної роботи на призовних пунктах і військових комісаріатах з метою якісного відбору призовників на строкову військову службу до Національної гвардії України, що є важливим державним завданням.