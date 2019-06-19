Запоріжці можуть безкоштовно отримати ваучер на навчання

Закон України „Про зайнятість населення” передбачає ряд інструментів, що підвищують конкурентоспроможність осіб на ринку праці.
Відповідно до чинного законодавства в Україні скористатися своїм правом, пройти професійне навчання за сприяння державної служби зайнятості можуть не тільки зареєстровані безробітні, а також і інші категорії громадян, у т.ч. зайняте населення.
Мова йде про програму видачі ваучерів.
Ваучер – це документ, на підставі якого здійснюються: перепідготовка та підвищення кваліфікації за професіями; у тому числі підвищення кваліфікації та спеціалізація за спеціальностями згідно з пріоритетними видами економічної діяльності.
Цей перелік налічує 31 професію та 21 спеціальність.
Ваучером можуть скористатися особи:
– вікової категорії 45+, страховий стаж котрих перевищує 15 років;
– а також представники окремих пільгових груп населення, для яких не має обмежень у віці. Це внутрішньо переміщені особи; демобілізовані учасники антитерористичної операції з числа інвалідів; демобілізовані з військової служби (окрім військовослужбовців строкової служби), котрі не набули права на пенсію; а також особи, звільнені зі служби в органах внутрішніх справ; Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації; органів і підрозділів цивільного захисту; Державної кримінально-виконавчої служби, у зв’язку із скороченням чисельності, штату або за станом здоров’я до досягнення ними права на пенсію.
Такою можливістю особа має право скористатись лише один раз.
Акцентую Вашу увагу на тому, що ваучер не може бути виданий громадянам, які:
v зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні
v які не мають професійно-технічної або вищої освіти
v проходили протягом останніх трьох років перепідготовку за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.
Вартість ваучеру встановлюється в межах вартості навчання, але не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Станом на червень 2019 року – ця сума становить 19 210 грн. У разі, коли вартість навчання в закладі освіти перевищує максимальну вартість ваучеру, особа або роботодавець можуть здійснювати оплату різниці вартості навчання.
Особа, яка виявила бажання отримати ваучер, обирає за своїм вподобанням форму та місце навчання в будь-якому навчальному закладі України та здійснює вибір професії (спеціальності) за окремим Переліком.
Для отримання ваучеру громадянину необхідно звернутись до будь-якого центру зайнятості та надати необхідний пакет документів.
«Так, з 2013 року, коли було запроваджено механізм видачі ваучерів, Запорізькою службою зайнятості було видано 1713 ваучерів. На ці цілі з коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування було спрямовано більше 9 млн гривень», – розповідає директор Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.
Отже, служба зайнятості пропонує чудову можливість отримати професію або підвищити свій рівень знань! Не втрачайте час та звертайтесь до нас!
Відділ організаційно-інформаційної роботи та архівної справи ОЦЗ,тел.233-11-47