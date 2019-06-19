Запорізький ливарно-механічний завод отримав сертифікат відповідності міжнародному екостандарту

Виробничі процеси на Запорізькому ливарно-механічному відповідають критеріям міжнародного екологічного стандарту ISO 14001:2015. Такого висновку на основі результатів сертифікаційного аудиту, що пройшов на підприємстві 18-19 травня, дійшли фахівці провідної аудиторської компанії TÜV SÜD. Урочисте вручення сертифікату відбулося 13 червня в Одесі
Під час візиту на Запорізький ливарно-механічний завод представники компанії TÜV SÜD відвідали всі структурні підрозділи підприємства. Фахівці проінспектували технологічні процеси у виробничих цехах, системність в роботі з екологічною документацією, зокрема з реєстрами екологічних аспектів і ризиків, а також заходи, реалізовані в рамках впровадження системи екологічного менеджменту.
Серед конкретних екорішень аудитори виокремили реконструкцію сушильної печі ливарного конвеєра №1, яка дозволила зменшити споживання природного газу на 30%. Також відзначено підхід до роботи з відходами виробництва. Близько 20% використаної горілої землі, що застосовується у приготуванні формувальної суміші, використовується у виробництві повторно.
Нагадаємо, в березні Запорізький ливарно-механічний завод пройшов ресертифікаційний аудит системи менеджменту якості на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015.
Довідка:
Запорізький ливарно-механічний завод – молоде металургійне підприємство, один з провідних українських заводів, що спеціалізуються на виробництві виливків з чавуну, а також з інших легованих, низьколегованих і високолегованих сталей, металоконструкцій і металевих деталей.
Підприємство випускає широкий асортимент продукції, який включає в себе виливниці для металургійних заводів, будівельні конструкції та металоконструкції для вантажопідйомної техніки, запчастини та збірні вузли. Основними споживачами продукції заводу є підприємства гірничо-металургійної, машинобудівної та інших галузей промисловості.
Пресцентр
ТОВ «Запорізький ливарно-механічний завод»