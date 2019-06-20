Найкращий робочий день року розпочнеться уже завтра!

21 червня у кожному офісі, куди прийдуть собаки, працювати буде продуктивніше і приємніше! Не забудь важливих речей, ще раз переглянь поради з попереднього листа.
Аби взяти участь у розіграші 100 кг преміум-раціонів КЛУБ 4 ЛАПИ та інших призів потрібно:
Бути зареєстрованим для участі у акції на сайті dogatwork.com.ua. З цим пунктом ви уже справились з чотирилапим
Зробити фото зі своїм собакою на робочому місці 21 червня
Опублікувати це фото у Facebook з хештегами: #мійсобаканароботі #клуб4лапи
Пам’ятай, допис має бути публічним (!)
24 червня впродовж дня ми оберемо 20 переможців серед усіх учасників, які дотримались умов розіграшу, з допомогою random.org. Слідкуй на сторінкою CLUB 4 PAWS у фейсбуці аби дізнатись про результати розіграшу.