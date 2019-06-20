Присяга нацгвардійців

70 молодих нацгвардійців зі Львівської, Хмельницької та Херсонської областей України 9-го полку оперативного призначення НГУ склали військову присягу на вірність українському народові. Урочиста церемонія пройшла під оркестр у Запоріжжі на площі Героїв. На площі зібралися родичі, близькі та друзі гвардійців, які вирішили підтримати молодих людей в цей знаменний день.Також з привітаннями виступили командування частини, ветеран військової частини 3029 підполковник запасу Юрій Рубан, голова Фонду правового і соціального захисту військовослужбовців, які загинули в мирний час Анна Воробйова і представники влади .Капелан військової частини 3029 протоієрей Віктор Ткач виступив з Божим благословенням і окропив воїнів освяченою водою.В кінці заходу військовий оркестр військової частини №3029 подарував усім присутнім яскравий виступ з різних популярних українських композицій.