Студент ЗНУ став бронзовим призером міжнародного турніру з тхеквондо

Із 14 по 16 червня в Люксембурзі проходив міжнародний рейтинговий турнір з олімпійського тхеквондо. Серед понад 1 000 спортсменів із усього світу студент другого курсу юридичного факультету Запорізького національного університету Тарас Мальченко виграв бронзову нагороду, провівши три поєдинки. Спортсмен успішно завершив два поєдинки з вагомою різницею, проте лише у півфіналі поступився спортсмену з Німеччини в запеклій боротьбі. До речі, займатись спортом він почав з 8 років і здобув чимало нагород, наприклад, 3 місце на чемпіонаті світу серед юніорів, 3 місце на чемпіонаті Європи серед молоді. Також він є майстром спорту міжнародного класу, багаторазовим переможцем та призером міжнародних турнірів і чемпіонатів України. На сьогодні цей вид спорту є для нього і роботою і хобі, але в майбутньому він розглядає можливість отримання професійної вищої освіти з фізичної культури і спорту.
Для довідки
2019 рік був насичений перемогами для Тараса Мальченка. Зокрема, на Чемпіонаті України з олімпійського тхеквондо, у якому взяли участь понад 800 учасників, спортсмен у віковій категорії «дорослі» пройшов відбір на Чемпіонат світу в місті Манчестер (Англія). А напередодні в єгипетському місті Хургадана міжнародному рейтинговому турнірі з тхеквондо (ВТ) Egypt Open G-2 у почесних змаганнях він здобув бронзову нагороду. На своєму спортивному шляху до почесної нагороди він виграв у двох представників Єгипту, проте поступився чемпіону турніру в додатковому раунді. Тож спортивна карта студента ЗНУ сповнена великою кількістю перемог. Йдеться і про міжнародний рейтинговий турнір Fujairah Open G-1 із тхеквондо у місті Фуджейра (Об‘єднанні Арабські Емірати). У цих змаганнях взяли участь 900 спортсменів зі всього світу. Тарас Мальченко також виграв бронзову нагороду через 3 поєдинки (лише у півфіналі він програв чемпіону турніру на 7 балів). Минулого ж року спортсмен став бронзовим призером Чемпіонату Європи серед молоді (до 21 років) із тхеквондо. Цей чемпіонат проходив у Варшаві (Польща) і зібрав більше 700 найсильніших молодих спортсменів – чемпіонів своїх країн. У 2018 році в болгарському місті Софія розіграли медалі Міжнародного рейтингового турніру з тхеквондо “SofiaOpen”, у якому взяли участь близько тисячі спортсменів із різних країн Африки, Азії, Європи. Тарас Мальченко там представляв Національну збірну Україну з тхеквондо і виступав у дорослій віковій категорії, виборовши срібло змагань. Також спортсмен взяв участь у Міжнародному рейтинговому турнірі з тхеквондо “SpanishOpen”, який проходив у м. Аліканте (Іспанія) й отримав срібну медаль у ваговій категорії 54 кілограми серед дорослих. А на початку 2018 року в Стамбулі (Туреччина) спортсмен узяв участь у VI клубному чемпіонаті Європи з тхеквондо. У результаті здобув бронзову медаль чемпіонату.
Прес-служба ЗНУ