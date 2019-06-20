Валерій Манько: “Надходження “екоподатку” від запорізьких підприємств зросли на 26 мільйонів”

Запорізькі підприємства, діяльність яких пов’язана із забрудненням довкілля, за п’ять місяців 2019 року сплатили 168,6 мільйона гривень екологічного податку (без даних великих платників, які перебувають на обліку в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС).
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, порівняно з минулорічними показниками надходження зросли на 26 мільйонів. Із загальної суми до державної казни перераховано майже 84 мільйони, до місцевих бюджетів 84,7 мільйона, що, відповідно, на 19,7 мільйона та 6,2 мільйона більше, ніж торік.
Найбільші платежі спрямували суб’єкти господарювання м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 142 мільйони, Вільнянського, Запорізького та Новомиколаївського районів – 10 мільйонів 744 тисяч, м. Запоріжжя – 8 мільйонів 740 тисяч, платники м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів поповнили бюджети на 1 мільйон 760 тисяч, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – на 1,7 мільйона, майже стільки ж сплатили мелітопольські і веселівські підприємства.
Усього в регіоні зареєстровано 2406 платників екологічного податку.
Нагадаємо, відповідно до законодавчих змін у цьому році суттєво підвищено ставку екологічного податку за викиди двоокису вуглецю – з 0,41 гривні до 10 гривень за одну тонну.
Головне управління ДФС у Запорізькій області