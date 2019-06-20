Запорізьке сільгосппідприємство повернуло до бюджету 1,2 мільйона несплачених податків

Слідчі управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області під процесуальним керівництвом прокуратури Запорізької області закінчили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного ухилення від сплати податків у значних розмірах службовою особою одного з підприємств Запорізької області.
Встановлено, що головний бухгалтер агровиробництва упродовж 2015-2016 років шляхом відображення у податковій звітності недостовірних відомостей ухилився від сплати до бюджету податків на суму 1,2 мільйона гривень.
Завдяки заходам, вжитим працівниками податкової міліції під час проведення досудового розслідування, несплачені податки підприємство повернуло до бюджету в повному обсязі.
У зв’язку з повним відшкодуванням завданих державі збитків слідчий на підставі ч.4 ст.212 КК України направив до суду клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності вказаної особи.
Головне управління ДФС у Запорізькій області