Запорізькі аудитори за січень-травень 2019 року забезпечили відшкодування втрат на суму 24,6 млн гривень

Фахівці Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області за січень-травень поточного року забезпечили усунення порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, на суму 24,6 млн гривень.
За результатами заходів державного фінансового контролю керівники місцевих органів влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій прийняли 26 управлінських рішень та виконали 22 пропозиції.
До правоохоронних органів передано матеріали 9 заходів державного фінансового контролю, за якими розпочато 5 досудових розслідувань.
У 9 випадках до підприємств, установ та організацій, під час ревізій яких виявлені порушення, застосовані такі заходи впливу, як зупинення операцій з бюджетними коштами та зменшення бюджетних асигнувань. Повернуто одержувачем використані не за цільовим призначенням бюджетні кошти в сумі 30 тис. гривень.
За допущені фінансові порушення 26 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності.