На Запоріжжі податкові боржники погасили майже 62 мільйони гривень

На Запоріжжі борги зі сплати податків у січні-травні 2019 року зменшились на 61,8 мільйона гривень. З цієї суми до державного бюджету надійшло 33,4 мільйона, до місцевих – 28,4 мільйона.
Серед основних джерел скорочення недоїмки – стягнення платіжними вимогами з рахунків боржників та вилучення готівки (1 мільйон 170 тисяч), надходження від реалізації дебіторської заборгованості (860 тисяч), продаж майна, яке знаходиться у податковій заставі (700 тисяч), розстрочення податкового боргу (2 мільйони 140 тисяч), сплата від підприємств, які знаходяться в процедурах банкрутства (1,3 мільйона), за результатами звернень до суду (600 тисяч).
Також з початку року списано безнадійний податковий борг у сумі 390 мільйонів, більшу частину з якого – у зв’язку з ліквідацією боржників (342 мільйони).
Водночас заборгованість з єдиного соціального внеску зросла на 60,3 мільйона і станом на 1 червня склала 503,3 мільйона. Упродовж п’яти місяців погашено недоїмку з ЄСВ у сумі 51,6 мільйона, у тому числі 11,5 мільйона – через органи державної виконавчої служби.
Головне управління ДФС у Запорізькій області