Ремонт дороги власноруч

Ремонт дороги власноруч

Жителі будинку на вулиці Дослідницька станція, 88 ударно потрудилися.
Відсипали проблемну ділянку дороги, власними силами. Тепер до них за потреби добереться швидка допомога. І людям приємно буде ходити по власноруч упорядкованій дорозі.

Суспільство