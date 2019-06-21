Ремонт дороги власноруч 21.06.2019 Жителі будинку на вулиці Дослідницька станція, 88 ударно потрудилися. Відсипали проблемну ділянку дороги, власними силами. Тепер до них за потреби добереться швидка допомога. І людям приємно буде ходити по власноруч упорядкованій дорозі. Поділитися посиланням:Click to share on Facebook(Відкривається у новому вікні)Click to share on Twitter(Відкривається у новому вікні)Click to share on LinkedIn(Відкривається у новому вікні)Click to share on WhatsApp(Відкривається у новому вікні)Click to share on Skype(Відкривається у новому вікні) Суспільство