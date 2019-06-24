НАЦІОНАЛЬНІ ТОВАРИСТВА ОБЛАСТІ ВЧАТЬСЯ ЗАПОБІГАТИ ПРОЯВАМ ДИСКРИМІНАЦІЇ

На базі Бердянського художнього музею ім. І. Бродського відбувся тренінг із запобігання проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації. Організатором виступили Департамент культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації та Асоціація національних меншин Запорізької області. Участь у заході взяли керівники та представники національно-культурних спільнот області.
Під час семінару голова Асоціації національних меншин Запорізької області Науфаль Хамдані розповів про соціальні та медичні аспекти ксенофобії. Він також повідомив, що на сьогодні в області діють 104 громадських організацій національних меншин.
Методистка Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Наталя Богомолова розповіла про формування толерантності в полікультурному освітньому середовищі Запорізького регіону, зазначивши, що знайомство з різними культурами не лише надає відповідні знання, а й сприяє підвищенню комунікативних навичок.
Про християнські засади протидії проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації повідомила голова товариства польської культури ім. Св. Івана Павла ІІ Ганна Макушинська, розповівши про досвід Республіки Польща.
Також під час тренінгу мова йшла про діяльність національних громад у мультикультурному курортному місті Бердянськ та співпрацю з державними структурами.
Наостанок вокальний ансамбль «Ізвор» болгарського товариства «Родолюбіє» продемонстрував багатство культури різних народів Запорізького краю.
Довідково.
В Запорізькій області постійно ведеться спільна робота державних структур, національно-культурних спільнот та громадських організацій. Департамент культури, туризму, національностей та релігій постійно сприяє проведенню мультикультурних патріотичних, культурно-мистецьких та науково-просвітницьких заходів. Лише цього року вже відбулась презентація збірки обласного методичного центру культури і мистецтва «Страви різних національностей», ІІ Фестиваль фільмів національно-культурних товариств, інтелектуальна гра «Міжнаціональний брейн-ринг», інформаційно-просвітницький захід «Історико-культурна та науково-освітня платформа «Від історичної слави – до успішного майбутнього» за участю сенатора Республіки Польща Артура Важохи, консула Республіки Польща в Харкові Яна Здановського та інші заходи.
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю