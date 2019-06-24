Перевів через дорогу

Нещодавно довелося бачити посеред дороги у селі Натальївка кумедну сценку несподіваної зустрічі двох створінь – їжачка та хазяйського песика. Мокру після сильного дощу дорогу не поспішаючи перебігав їжачок. З-за паркану вискочив собака і кинувся назустріч, мабуть бажаючи ретельно роздивитися, що ж це, в біса, за створіння вештається вулицями села. Їжачок навіть не зреагував, продовжуючи свій шлях через дорогу, а пес супроводжував його до найближчих кущів. Позаду мене вискочила на дорогу автівка, водій угледівши собаку, збавив швидкість та об’їхав обох.