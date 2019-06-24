Валерій Манько: “Запорізькі громади щомісяця отримують від оподаткування землі близько 85 мільйонів”

З початку року землекористувачі Запорізької області спрямували до місцевих бюджетів 424 мільйони гривень плати за землю. Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, минулорічний рівень надходжень збільшено на 23 мільйони або на 5,7 відсотка.
Керівник фіскального відомства регіону підкреслив, що середньомісячні відрахування земельного податку і орендної плати зросли порівняно з 2018 роком на 4,6 мільйона – з 80,2 мільйона до майже 85 мільйонів.
Найбільші платежі з початку року забезпечили суб’єкти господарювання-юридичні особи – більш ніж 379 мільйонів, від фізичних осіб надійшло 44,8 мільйона.
У розрізі територій значні суми отримала міська казна м. Запоріжжя – близько 167 мільйонів, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 55,6 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 37,4 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 33 мільйони.
Нагадаємо, фізичним особам-платникам земельного податку або орендної плати до 1 липня фіскальна служба надішле податкове повідомлення-рішення, яке необхідно сплатити упродовж 60 днів.
Від сплати земельного податку звільняються такі категорії фізичних осіб (на земельні ділянки у межах граничних норм):
інваліди першої та другої груп;
громадяни, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;
пенсіонери (за віком);
ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону №3551;
постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Головне управління ДФС у Запорізькій області