“Виборчий округ: Співбесіда” — передвиборче ток-шоу з кандидатами-мажоритарниками в етері Суспільного Запоріжжя

З 1 липня регіональні філії UA: Суспільне мовлення запрошують кандидатів у народні депутати за одномандатними виборчими округами (мажоритарників) на дискусію в прямому етері ток-шоу “Виборчий округ: Співбесіда”.
Восени 2018 року в регіональних філіях Суспільного мовника стартувала суспільно-політична передача “Виборчий округ”. Її завдання — налагодити якісний діалог між народними депутатами та виборцями, а також проаналізувати професійну діяльність депутатів.
Перед позачерговими парламентськими виборами “Виборчий округ” у регіональних філіях Суспільного йтиме в новому форматі “Співбесіди”. Мета — дізнатися у місцевих кандидатів їхні передвиборчі програми та плани з вирішення нагальних проблем регіону, аби виборці могли зробити виважений самостійний вибір.
Генеральна продюсерка регіонального мовлення UA: Суспільне мовлення Марія Фрей зазначила, що станом на 09:30 20 червня 2019 року зареєстровано 584 кандидати в народні депутати від ОВО.
“Ми запросимо вас у прямі етери Суспільного в кожному регіоні, на всіх округах. Ми розповідатимемо про вас, ваше минуле та плани на майбутнє. Ми хочемо знати, навіщо ви йдете в Раду. Попереду у вас п’ять років відповідальної роботи, і ми маємо про все це розповісти виборцям”, — звернулася до кандидатів у депутати Марія Фрей.
У кожному випуску ток-шоу “Виборчий округ: Співбесіда” відбудеться дискусія з кандидатами в народні депутати України відповідного округу щодо їхньої мотивації, передвиборчої програми, компетентності та обізнаності з викликами регіону.
Регіональні команди Суспільного ведуть активну підготовку до старту проєкту: запрошують кандидатів, аналізують їхні передвиборчі програми, збирають запитання від експертів і місцевих мешканців. В етері UA: КРИМ формат ток-шоу трохи відрізняється: журналісти готують інтерв’ю зі спікерами від партій щодо питання повернення Криму в програмах партій, висловлювань партійців про окуповані території.
Про “Виборчий округ: Співбесіда” у Запоріжжі розповіла продюсерка запорізької філії Суспільного Наталія Андреєва:
“Ми прогнозуємо, що від Запорізької області буде близько тридцяти кандидатів у народні депутати України. Кожному з них ми готуємо запрошення взяти участь у проєкті “Виборчий округ: Співбесіда”, адже наша мета – дати якомога більше інформації українцям, аби ті зробили усвідомлений вибір, а не голосували за зовнішність чи популістські гасла. У кожній програмі аудиторія зможе познайомитися з трьома кандидатами від кожного округу регіону. Тож, якщо охочих буде більше, то проєкт виходитиме щодня. Поки ж ми плануємо прямі етеритричі на тиждень: понеділок, середа, пятниця”.
Випуски “Виборчий округ: Співбесіда” стартують із 1 липня на регіональних суспільних телеканалах, у радіоверсії — на хвилях UA: Українське радіо, а також на діджитал-платформах філій Суспільного. Стежити за розкладом програми в Запоріжжі можна на офіційному саійті Суспільного Запоріжжя.
https://zp.suspilne.media/articles/2181