Алла, завідувачка відділу з продаж:
-У мене вдома живе улюблена киця. Вона любить, щоб її туалетний лоток із піском був завжди сухим. І кожної ночі вона мене будить, аби я встала та прибрала його після чергового її відвідування лотка. Відчепитися не можна, буде нявчати усю ніч, допоки не встану та не приберу.
Миколай, будівельник:
– В нас вдома є чотирилапий член родини- собака породи «мопс». Дуже не любить, коли я палю у квартирі, наприклад, на кухні. Як унюхає дим, то одразу біжить на «місце злочину» і зчиняє ґвалт. Доводиться палити на балконі, хоча це йому теж не дуже подобається, але він це якось терпить.
Наталія, студентка:
-Коли навчалася у середній школі, то відвідувала ще й музичну школу, тож вдома було піаніно. І я грала на ньому майже кожного дня. Коли грала, то завжди музика викликала неабиякий інтерес у нашого домашнього улюбленця кокер- спанієля. Він сідав поруч і намагався підспівувати, хоч його ніхто і не навчав.
Олена, продавчиня:
-В мене вдома живуть дві киці. Дуже люблять спати вночі поруч зі мною, але одна одну не допускає, тож я спочатку брала до себе у кімнату одну і зачиняла двері, а наступної ночі- іншу. А зараз вони звикли і самі вже навчилися спати поруч по черзі.
Юрій, музикант:
-Нещодавно ми грали увесь вечір майже до самої ночі, в парку на літньому майданчику. Як стемніло, то побачив, що вгорі кружляють над головами дві летючі миші. Як робимо паузу, – вони зникають. Як починаємо грати, –вони з’являються знову і виписують кола над нами. Уявляєте? Навіть летючі миші цінують наше виконання!
Яку дивну поведінку тварин вам доводилося спостерігати?
Алла, завідувачка відділу з продаж: