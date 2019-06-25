Інститут кар’єрного радника як інструментарій для ефективного працевлаштування

З 1 січня 2019 року центри зайнятості працюють за новим Порядком реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу. Нормативним документом запроваджено роботу кар’єрних радників. Це один з кроків модернізації служби зайнятості, що сприятиме продуктивному працевлаштуванню населення.
В сучасних умовах виникає потреба розширення спектру послуг для клієнтів служби з урахуванням індивідуальних потреб, їх рівня професіоналізму, ступеня трудової мотивації та мобільності.
Кар’єрний радник – це співробітник центру зайнятості, який надає послуги громадянам, шукачам роботи, у тому числі тим, хто бажає її змінити, зареєстрованим безробітним та здійснює їх супровід з метою працевлаштування. Такий висококваліфікований фахівець працює з кожним клієнтом індивідуально. Він досліджує всі перешкоди, що стоять перед конкретною людиною на ринку праці та допомагає подолати їх.
По-перше кар’єрний радник здійснює профілювання – систему оцінки ступеню мотивації до праці особи, яка шукає роботу, чи зареєстрованого безробітного, попиту на професію на ринку праці, можливості працевлаштування, ризику тривалого безробіття та визначення обсягу і видів послуг, що надаватимуться з метою повернення таких осіб на ринок праці.
За результатами первинного профілювання кар’єрний радник разом з шукачем роботи складає індивідуальний план надання послуг. По суті йдеться про комплекс заходів, строки та періодичність їх надання, зобов’язання сторін щодо виконання цього плану. Індивідуальний план працевлаштування фактично є програмою дій зареєстрованого безробітного та кар’єрного радника, який забезпечуватиме його супровід та організацію надання послуг. До індивідуального плану включені такі послуги як підбір роботи, участь у тренінгах, семінарах чи ярмарках вакансій, консультації, ваучер на навчання, тимчасові роботи та ін. А також кар’єрний радник проводить моніторинг та оцінювання результатів заходів.
Нині у Запорізькій області працює 79 кар’єрних радників. Найбільше їх у Запорізькому МЦЗ – 28 осіб. Ці працівники також залучаються до навчань та регулярно вдосконалюють свої вміння.
«Інститут кар’єрного радника підвищує й ефективність співпраці центрів зайнятості з роботодавцями, оскільки працівники, працевлаштовані за сприяння кар’єрних радників, відповідатимуть потребам та запитам конкретних роботодавців. В найближчому майбутньому заплановано впровадження інституту Консультування роботодавця та спеціалізованого кар’єрного радника ( який буде працювати з особами з інвалідністю), – ділиться з найближчими планами розвитку служби директорка Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.
Відділ організаційно-інформаційної роботи та архівної справи ОЦЗ, тел.233-11-47