«Ми – це місто 2019»: 7 млн гривень на реалізацію 100 кращих проектів для Запоріжжя

Запорізькі підприємства Метінвесту – «Запоріжсталь», «Запоріжкокс», «Запоріжвогнетрив» та Запорізький ливарно-механічний завод – збільшили грантовий фонд конкурсу соціальних ініціатив «Ми – це місто» до рекордних 7 млн гривень. Це дозволить реалізувати для Запоріжжя 100 проектів у сфері освіти, культури, спорту, інфраструктури, а також волонтерства та патріотичного виховання.
21 червня в Запоріжжі відбулася церемонія нагородження переможців сьомого сезону конкурсу «Ми – це місто». У 2019 році на конкурс запоріжці подали рекордну кількість заявок – 420 (у 2018 році – 287 заявок). Загальний бюджет сьомого сезону конкурсу збільшений до рекордних 7 млн гривень, що в 10 разів більше фонду, з яким конкурс стартував в 2013 році (700 тисяч гривень).
«Головне досягнення конкурсу – це не реалізовані проекти і не виділені кошти, а те, що ми допомагаємо запоріжцям реалізувати цікаві і важливі для рідного міста проекти. Тільки разом ми можемо змінити місто – зробити його комфортнішим, затишнішим та облаштованим», – прокоментував Генеральний директор «Запоріжсталі» Ростислав Шурма.
Серед переможців сьомого сезону конкурсу соціальних ініціатив «Ми – це місто» – проекти для дітей: «Від спорту – до соціальної інтеграції», конкурс казкарів імені Санькі Сита, будинок мумі-троля в дитячому селі, футбольний турнір серед школярів Metallurg Children Cup. Серед культурно-освітніх заходів – фестивалі домашньої консервації, «Запоріжжя об’єднує світ», «Козацький ярмарок», «Кінний спорт – дітям». Проекти для людей з інвалідністю: «Життя без бар’єрів», інклюзивний дитячий табір «Навколо світу», програма соціальної адаптації і реабілітації «Казко-дар», школа волонтерів «Сенсоріум – територія щасливої дитини» та багато інших.
До переможців конкурсу також увійшов «Народний проект» – ініціатива загальноосвітньої школи № 23 по створенню дитячого простору «Генерація Z».
Зазначимо, за сім років існування конкурсу «Ми – це місто» реалізовано 230 проектів з бюджетом 15,3 млн гривень.
Довідка:
ПАТ «Запоріжсталь» – одне з найбільших промислових підприємств України, продукція якого широко відома і користується попитом у споживачів на внутрішньому ринку і в багатьох країнах світу.
Спеціалізація комбінату – високоякісний сталевий г / к рулон, г / к лист, х / к лист, х / к рулон з вуглецевих і низьколегованих сталей, а також сталева стрічка, чорна жерсть, гнутий профіль.
Основними споживачами продукції комбінату є виробники зварних труб, підприємства автомобільного, транспортного, сільськогосподарського машинобудування, виробники побутової техніки.
Прес-центр ПАТ «Запоріжсталь»