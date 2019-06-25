Запоріжці сплатили майже 49 мільйонів гривень податку на нерухомість

За п’ять місяців до місцевих бюджетів Запорізької області надійшло 48,6 мільйона гривень податку на нерухомість. Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 9,6 мільйона або майже на 25 відсотків.
Зокрема, від юридичних осіб надійшло 41,1 мільйона (+6,2 мільйона), від громадян – 7,5 мільйона (+3,4 мільйона).
Найбільші суми спрямували до скарбниць громад власники нерухомості обласного центру – 17 мільйонів, Мелітопольщини та Веселівського району – 7,3 мільйона, Якимівщини та Приазов’я – 6 мільйонів, Вільнянського, Запорізького і Новомиколаївського районів – 5,2 мільйона, Бердянщини та Приморська – 4,7 мільйона тощо.
Усього в м. Запоріжжя та області налічується 3977 СГД-юридичних та 19716 фізічних осіб-платників податку на нерухоме майно.
Нагадаємо, податок на нерухоме майно нараховується на житлову площу, яка перевищує 60 квадратних метрів для квартир, 120 квадратних метрів – для будинків і 180 квадратних метрів – для різних типів нерухомості.
Ставка податку не може перевищувати 1,5 відсотка від розміру мінімальної зарплати. При цьому кожна місцева рада самостійно може встановлювати розмір податку та оприлюднювати відповідні рішення на своїх сайтах.
До 1 липня фіскальна служба надсилає громадянам податкові повідомлення-рішення з податковими зобов’язаннями, які необхідно сплатити упродовж 60 днів.
Крім того, додатково оподатковуються за ставкою 25000 гривень об’єкти житлової нерухомості, площа яких понад 300 квадратних метрів для квартир і 500 квадратних метрів для житлових будинків.
Докладно про сплату нерухомості запоріжці можуть дізнатися з презентації: http://zp.sfs.gov.ua/data/normativ/000/002/73473/Neruhom_st_2019.pdf?fbclid=IwAR2ZTzPJ8q7UtwECxvz6DdSIV_qHfs5xHUq8XhIPzZnufIS3RWYxkTne94c.
Головне управління ДФС у Запорізькій області