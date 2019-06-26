БЕЗМЕЖНЕ ЛІТО З 4G

Для багатьох літо – улюблена пора року. Час для того, щоб відпочити, помандрувати, сповнитися новими враженнями. Зустрічі з друзями, яких давно не бачили, поїздки додому, де зачекалися батьки, радісно-зачудовані очі дітей, які вперше побачили ліс, море або гори. Проте на цьому приємні подарунки й сюрпризи не закінчуються.
Знайомтеся, новий стандарт
Цього літа можна забути про обмеження й ліміти, розширити горизонти спілкування, відправитися в нові пригоди й поділитися своїми неповторними емоціями зі світом. З усім цим допоможе новий стандарт мобільного інтернету 4G.
Виносимо окремою плашкою в верстці
До 31 липня 2019 року, кожен абонент Київстар зможе скористатися безлімітним 4G-інтернетом. Для цього достатньо оплаченого пакета послуг вашого тарифного плану, смартфон з підтримкою 4G-зв’язку та USIM-картка.
4G незамінний, коли:
– Потрібен надійний зв’язок у велелюдних місцях.
– Набридло чекати завантаження улюбленої музики або кіно. Тепер про це можна забути, позаяк час очікування з 4G вкладається в лічені секунди.
– Є потреба у швидкій передачі / прийманні великої кількості даних.
– Хочете позбутися проводів, роутерів та інших обмежень.
– Не знаєте, як розв’язати сімейну суперечку, що дивитися по онлайновому ТБ? Скористайтеся 4G і зможете водночас дивитися і серіали, і мультики, і футбол. Головне – щоб гаджетів вистачило.
Залишилися ще якісь сумніви щодо переходу на 4G? Гадаєте, що це дорожче або складніше, ніж 3G? Побоюєтеся, що смартфон розряджатиметься набагато швидше? Забудьте про ці міфи.
4G коштує стільки ж, скільки й 3G, а нових навичок для користування ним не потрібно. Перевірте тільки, щоб смартфон і SIM-карта були «заточені» під новий формат. Про це свідчитиме маркування 4G ready на картці та позначка LTE / 4G на екрані телефону. Також абоненти Київстар для такої перевірки можуть відправити зі свого телефону спеціальний код * 245 * 5 # виклик – для перевірки смартфона; і * 245 * 4 # виклик – для перевірки SIM-карт.
Як під’єднати? Дуже просто!
Замінити SIM на USIM-карту можна безкоштовно в будь-якому магазині Київстар. А якщо ви мешканець Запоріжжя, її можуть доставити вам кур’єром.
Утім, пропонуємо вам послухати тих, хто вже вповні оцінив новий стандарт мобільного інтернету.
Володимир, підприємець. Я власник готелю біля моря. Дехто з моїх клієнтів бронює номери через онлайн-сервіс. Мої задоволені відвідувачі – це насамперед мій заробіток. Головне завдання – завжди бути з ними на зв’язку, щоб оперативно реагувати на всі їхні побажання. Тому я зацікавлений у надійному зв’язку. І ще – на території мого готелю є бар, де можна розслабитися під улюблену музику. Смаки у людей різні, але завдяки 4G в інтернеті можна швидко знайти будь-яку пісню й увімкнути її онлайн.
Ірина, студентка. Я приділяю багато часу навчанню, але водночас хочу й підробляти, щоб менше залежати від батьків. Поєднувати роботу і навчання непросто, але з 4G ця проблема розв’язалася. Тепер навіть у транспорті можна одягнути навушники й послухати лекцію, а в будь-якому місці, коли випадає вільна хвилина, відкрити підручник онлайн і підготуватися до заліку. 4G-інтернет надійний і швидкий. Завдяки йому я не переживаю за свою успішність. Також як абонент Київстар я можу без оплати за мегабайти вчитися на платформі Prometheus і отримувати будь-яку інформацію з Wikipedia.
А в онлайн-спілкуванні тепер узагалі повна свобода. Можна стрімити в прямому ефірі, дивитися фільми з друзями, слухати музику онлайн – інтернет просто літає.
Інтернет в усіх сферах життя
Сьогодні розвинені країни прискореними темпами переходять до цифрової економіки та електронного урядування. Нашу країну діджиталізація (розвиток електронних технологій) також не обійшов стороною. Вже сьогодні майже всі послуги та покупки можна здійснювати онлайн через смартфон – від оплати платіжок з комуналки до придбання техніки в кредит. Тепер за допомогою інтернету можна записатися на візит до сімейного лікаря, отримати освіту на дистанційних курсах і навіть дивитися через веб-камеру, що відбувається вдома, коли нас там немає. Послуг і можливостей безліч – і що швидше зв’язок, то більше варіантів спростити наше життя.
Також 4G здатний замінити фіксований інтернет там, де його прокласти проблематично, бо швидкість порівнянна. А отже, нині саме 4G можна з цілковитою підставою вважати наймасовішим символом технічного прогресу.
Київстар як лідер на ринку телеком-послуг цілеспрямовано працює над тим, щоб 4G прийшов в невеликі міста та селища. І досяг у цьому неабиякого успіху. Компанія почала запуск 4G-мережі рік тому, і сьогодні до швидкісного інтернету має доступ понад 6 500 населених пунктів або 68 % жителів України.
На момент публікації в нашій області 4G-інтернет цієї компанії вже доступний в 184 населених пунктах. Це означає, що для 1 200 000 наших земляків нарешті розв’язана проблема надійного зв’язку та якісного інтернету за містом і в сільській місцевості.
Що ж стосується переваг 4G від Київстар, наведемо лишень два факти. По-перше, за даними компанії Ookla, на кінець 2018 року середню швидкість мобільного інтернету в мережі Київстар визнано найвищою в Україні. А по-друге, у компанії – найбільша кількість базових станцій та радіочастот серед усіх мобільних операторів України. Це дає можливість Київстар якісно обслуговувати інтернет-трафік, який безупинно зростає. Такими темпами до кінця 2019 року якісний, швидкий і доступний 4G може стати справжнім «національним» інтернетом.