1.Алла, завідувачка відділку з продаж:
-Ну наприклад в мене вдома живе улюблена киця. Вона любить аби її туалетний лоток із піском був завжди сухим. І кожної ночі вона мене будить, аби я встала та прибрала його після чергового її відвідування лотка. Відчепитися не можна, буде нявчати усю ніч допоки не встану, та не приберу.
2.Миколай, будівельник:
– В нас вдома є чотирилапий майже член родини- собака породи «мопс». Дуже не любить коли я палю у квартирі, наприклад на кухні. Як почує дим, то одразу біжить на «місце злочину» і зчиняє ґвалт. Доводиться палити на балконі, хоча це йому теж не дуже подобається, але він це якось терпить.
3.Наталія, студентка:
-Коли навчалася у середній школі, то відвідувала ще й музичну школу, тож вдома було піаніно. І я грала на ньому майже кожного дня. Коли грала то завжди музика викликала неабиякий інтерес в нашого домашнього улюбленця кокер- спанієля. Він сідав поруч і намагався підспівувати, хоч його ніхто і не навчав.
4.Олена, продавчиня:
-В мене вдома живуть дві киці. Дуже люблять спати вночі поруч зі мною, але одна одну не допускає, тож я спочатку брала до себе у кімнату одну і зачиняла двері, а наступної ночі- іншу. А зараз вони звикли і самі вже навчилися спати поруч по черзі.
5.Юрій, музикант:
-Нещодавно ми грали увесь вечір майже до самої ночі, в парку на літній площадці. Як стемніло то побачив що вгорі кружляють над головами дві летючі миші. Як робимо паузу- вони зникають. Як починаємо грати –вони з’являються знову і виписують кола над нами. Уявляєте? Навіть летючі миші цінують наше виконання!
Бліц-опитування: З якою дивною поведінкою тварин вам доводилося стикатися?
1.Алла, завідувачка відділку з продаж: