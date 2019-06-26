Читайте у газеті “Правда ЗП”

Друзі! У четвер, 27 червня, виходить у світ черговий впуск Запорізької обласної газети «Правда ЗП» громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Нова газета виходитиме тимчасово на період, поки трудовому колективи КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати рішення Третього апеляційного адміністративного суду (м.Дніпро) про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда».
Наближаються дострокові вибори – саме час підбити підсумки роботи Верховної Ради України восьмого скликання. Як виконували свої обіцянки депутати- мажоритарники, обрані за округами в Запорізькій області, читайте у свіжому випуску газети «ПравдаЗП».
Також ми інформуватимемо своїх читачів про таке.
У п’ятницю, 21 червня, в Україні відбулася щорічна акція «Візьми собаку на роботу». У більш як 100 містах сотні домашніх улюбленців пішли до офісів разом зі своїми власниками. Цьогоріч участь в акції взяли понад 520 компаній. Є серед них і запорізькі. Про їх новеньких кудлатих працівників дізнайтеся із нашої газети.
Піднімаємо й інші важливі соціальні проблеми.
У чиїх руках доля міста? Таких відповідальних рук, виявляться, чимало. В їх числі – руки архітекторів. А точніше – їх талант, наснага і натхнення певним чином впливають на процес формування долі міст і селищ, створення відчуття щастя для їх мешканців. Наступного понеділка в Україні у 25-й раз відзначатиметься День архітектора. Роздуми журналістки нашої газети Віталіни Московцевої про внесок цих митців у наше спільне щастя читайте на сторінках «Правди ЗП»
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
Зокрема, розкажемо, де і як відсвяткувати день Конституції України.
А також пропонуємо вашій увазі справжні сенсації.
Мова про «Донцов-фест», присвячений вихідцю з Мелітопольщини ідеологу українського націоналізму Дмитру Донцову. Постать Донцова неоднозначно трактується сучасниками і дослідниками. Тим гарячішою буде дискусія, на яку наша газета запрошує вас до Мелітопольського міського музею. На багатьох тут чекають справжні відкриття. Про дати, місце і час проведення фесту дізнайтесь із нашої газети.
А у нашій рубриці «Дивина тижня» ми здивуємо своїх читачів розповіддю про дивовижний випадок- як собака їжачка через дорогу перевів. А також обговоримо із запоріжцями, свідками якої дивовижної поведінки тварин вони ставали коли-небудь у своєму житті.
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, найповніша тижнева програма телебачення із супутниковими каналами, безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Правда ЗП» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 061- 787-54-09 (понеділок -середа) , або 061-787-54-21(робочі дні) у робочий час.
Читайте у газеті “Правда ЗП”
Друзі! У четвер, 27 червня, виходить у світ черговий впуск Запорізької обласної газети «Правда ЗП» громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.