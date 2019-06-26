«Донцов-Фест» єднає патріотів!

4-6 липня у Мелітополі та селі Орлове прогримить патріотичний «Донцов-Фест». Його програма пошириться на десять майданчиків.
Центром фестивалю першого дня стане краєзнавчий музей та магазин музичних інструментів Music hall в Мелітополі.
«У музеї ми проведемо історичний диспут за участі істориків та краєзнавців. Присвятимо його, звісно ж, вихідцю з Мелітополя, ідеологу українського націоналізму Дмитру Донцову, який надихнув нас на заснування фестивалю. Куратором круглого є директор Інституту українознавства Богдан Галайко. Постать Донцова – неоднозначно трактується сучасниками. Тому дискусія обіцяє бути гарячою.
Завершить насичений день у музеї концерт найкращих українських кобзарів та лірників. Зокрема приїде цьогорічний лауреат Шевченківської премії кобзар Тарас Компаніченко. Паралельно співці виступлять у магазині музичний інструментів Music Hall», – розказав програмний директор «Донцов-Фесту» Валерій Гладунець.
Наступного дня, у п’ятницю, основна програма перебазується до Орлового – всього за 40 км від райцентру. Програма та простір зацікавить любителів більш активного проведення часу на фестивалях. Тут відбудуться військово-польові та національно-патріотичні вишколи для молоді з усієї України. Можна буде оглянути виставку військової техніки та стрілецької зброї, яка побувала на донбаському фронті. Мистецьку частину представлять виступи кобзарів та бардів.
Родзинкою open-air частини фестивалю стане великий концерт на великій сцені. Організатори зібрали виконавців зі всієї України. Це столичні гурти «Телері», «PoliКарп», «Варйон», хедлайнери рок-фестивалів «Тінь Сонця» та інші.
«Для найвитриваліших запропнуємо нічний кінозал. Покажемо фільми, які не треба додатково рекламувати. Зокрема, картину «Міф» про Героя України Василя Сліпака та «Кіборги» Ахтема Сеїтаблаєва», – додав Валерій Гладунець.
6 липня організатори «Донцов-Фесту» подбали, аби його гості змогли відсвяткувати Івана Купала за всіма традиціями. Крім традиційних обрядів та ритуального вогнища, відвідувачі навчаться танцювати народні українські танці разом з гуртом «Варйон».
Вхід на усі заходи – вільний.
«Донцов-Фест» єднає патріотів!
4-6 липня у Мелітополі та селі Орлове прогримить патріотичний «Донцов-Фест». Його програма пошириться на десять майданчиків.