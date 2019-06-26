Запорізький бізнес сплатив 1,3 мільярда гривень ПДВ

За п’ять місяців від запорізьких платників до державного бюджету надійшло 1 мільярд 324 мільйони гривень податку на додану вартість (не враховуючи показники великих підприємств, які зареєстровані в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС).
Як зазначив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, порівняно з минулим роком запорізький бізнес суттєво збільшив відрахування ПДВ – додаткові надходження склали 64,3 мільйона.
Понад 61 відсоток із загальної суми ПДВ сплатили компанії і підприємці м. Запоріжжя – 816 мільйонів, що на 119,6 мільйона більше, ніж торік. Суб’єкти господарювання м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів забезпечили 95,6 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського і Приморського районів – 85 мільйонів, Вільнянського, Запорізького та Новомиколаївського районів – 80 мільйонів, м. Токмак, Токмацького та Чернігівського районів – 51 мільйон, Василівського та Михайлівського районів – майже 42 мільйони тощо.
Всього у регіоні зареєстровано 9036 платників ПДВ-юридичних осіб та близько тисячі суб’єктів підприємництва-фізичних осіб.
Нагадаємо, представники бізнесу можуть отримувати актуальну інформацію щодо адміністрування ПДВ, у тому числі, щодо електронної системи, на сайті фіскальної служби (http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavni-podatki/podatok-na-dodanu-vartist), в Електронному кабінеті платника (https://cabinet.sfs.gov.ua), у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі (http://zir.sfs.gov.ua) та в контакт-центрі ДФС України за номером 0 800 501 007 (кнопка 1: напрям 1).
Головне управління ДФС у Запорізькій області