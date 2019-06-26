Збалансування попиту та пропозицій кадрів металургійної області Запорізького регіону у 2019 році

З метою збалансування попиту та пропозицій кадрів металургійної області Запорізького регіону 26 червня 2019 року між підприємствами групи «Метінвест» та Запорізьким обласним центром зайнятості було обговорено план спільних заходів.
В рамках співпраці заплановано підбір персоналу до підприємств групи «Метінвест» на засадах рекрутингу із застосуванням методу прямого пошуку; проведення спільних заходів щодо укомплектування кадрів ( міні-ярмарки вакансій, презентація роботодавця); формування кадрового резерву; підвищення ролі та місця професійного навчання на замовлення підприємств металургійної галузі; розширення можливостей інформування щодо потреби підприємств шляхом поширення відеопрезентаційних матеріалів у соціальних мережах Facebook та на каналі відеохостінгу YouTube; здійснення спільної профорієнтаційної роботи в учбових закладах з метою популяризації металургійної галузі серед молоді, підвищення іміджу робітничих професій та ін.
«Сьогодні, коли ринок праці звужується, не тільки в Запорізькій області, а й в Україні в цілому, невелика заробітна плата спонукає людей їхати на заробітки за кордон. Об’єднання з найпотужнішими металургійними підприємствами регіону дозволить оперативно задовольняти потреби роботодавців в робочій силі, своєчасно готувати висококваліфікованих працівників та підвищить рівень зайнятості населення регіону», – коментує директор Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік. – Сподіваємось, що така співпраця знайде своє конкретне відображення та Запорізька область буде пишатись відсутністю відтоку людей, а працювати на наших підприємствах стане престижно».
Керівник проекту з розвитку регіональних Центрів Кар’єри Метінвест Катерина Цимбур зазначила, що швидко мінливий світ вимагає нестандартних підходів та рішень, чіткого розуміння куди ми йдемо і до чого прагнемо, тому об’єднання наших зусиль – це як раз той інструмент, який допоможе більш ефективно впливати на сучасний ринок праці.
За словами К.Цибур в Запоріжжі заплановано у жовтні відкриття Центру Кар’єри Метінвесту, який буде займатись навчанням зовнішніх кандидатів на працевлаштування до підприємств групи «Метінвест».
Підсумком заходу стало узгодження тактичних та стратегічних кроків спільної діяльності.
Відділ організаційно-інформаційної роботи та архівної справи ОЦЗ,тел.233-11-47