Академія Cisco Інженерного інституту ЗНУ відсвяткувала 15-річчя

Програма Академій Cisco відкрила нові горизонти не тільки для студентів, але й для викладачів Інженерного інституту Запорізького національного університету. Отримані гранти від NATO у 2010 році, Спільноти кремнієвої долини SVCF у 2017 році дозволили не тільки придбати необхідне для роботи обладнання, але й набути величезного досвіду роботи в різних сферах програмування. Зокрема, цього навчального року після курсів із комп’ютерних мереж студенти 2-го курсу перевіряли свої знання, граючи в гру «EscapeRoute». Для того, щоб знайти вихід, їм довелось застосувати всі знання та навички, отримані під час навчання. Студенти 4-го курсу продемонстрували високий рівень підготовки, розслідуючи реальні інциденти з порушення кібербезпеки з використанням інструментів експертів з CyberOps. Цього року 5 студентів отримали можливість безкоштовно пройти промислову сертифікацію ICND1 у тестовому центрі. Безкоштовні ваучери для студентів – це нагорода, яку отримала Академія Cisco за якісне викладання.
У 2013 році відкрився Центр підготовки інструкторів Академій Cisco, де змогли підвищити свою кваліфікацію сотні вчителів інформатики з південної частини України, завдяки чому вони змогли розпочати викладання сучасних курсів учням. З 2014 року ведеться активна волонтерська робота з навчання комп’ютерним мережам військовослужбовців військ зв’язку ЗСУ. Армія опановує нові підходи до будування мереж з сучасного обладнання разом із Програмою Академій Cisco. Завдяки Центру підтримки Академій Cisco, який працює з 2017 року, було відкрито більше 60-ти нових Академій у школах та коледжах України.
Для довідки
В історії академії все починалося з курсу CCNA для студентів спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» Запорізької державної інженерної академії (сьогодні – Інженерний інститут Запорізького національного університету). Сучасні студенти за всесвітньо визнаними методиками вивчають курси з кібербезпеки, інтернет-речей тощо. З’явилася можливість вивчати матеріали з мобільних пристроїв, стали широко практикуватися лабораторні роботи на реальному обладнанні, відбулася гейміфікація навчального процесу. Плідну роботу з підготовки молоді до розвитку цифрової економіки України та світу було відзначено цього року визначними нагородами: статус Premier+ отримав Центр підтримки Академій Cisco та статус Premier – Центр підготовки інструкторів. Академія Cisco Інженерного інституту ЗНУ увійшла до п’ятірки найкращих у світі. У ТОП-10 найкращих інструкторів світу – Cisco Academy Expert Level Instructor – щорічно з 2014 року входить доцент кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем Інженерного інституту ЗНУ Наталія Полякова.
Прес-служба ЗНУ