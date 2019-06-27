Ліцензування продажу алкоголю і тютюну додало місцевим бюджетам Запоріжжя майже 17 мільйонів

З початку року за право реалізації алкогольних напоїв і тютюнових виробів запорізькі компанії та підприємці сплатили до місцевих бюджетів близько 17 мільйонів гривень. Усього протягом січня-травня фіскальна служба області видала 4180 відповідних ліцензій.
Зокрема, для роздрібної торгівлі алкогольною продукцією суб’єкти господарювання отримали 2414 ліцензій, для продажу тютюну – 1766 дозволів. Крім того, продовжено термін дії 4807 документів, призупинено 310 та анульовано 815. Отже, загальна кількість діючих ліцензій склала 8048.
Усього за п’ять місяців підприємства і фізичні особи-підприємці, які вроздріб торгують підакцизними товарами, спрямували до скарбниць громад 58,5 мільйона гривень акцизного податку. Його ставка складає 5 відсотків від вартості реалізованої продукції.
У сфері продажу алкоголю і тютюнових виробів у січні-травні фахівці фіскальної служби регіону провели 273 перевірки. За виявлені порушення до суб’єктів господарювання застосовані фінансові санкції у вигляді штрафів на загальну суму 4 мільйони 159 тисяч гривень.
Головне управління ДФС у Запорізькій області