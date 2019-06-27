Що я знаю про Європейський Союз і що хочу дізнатися?

Така тема інтерактивної дискусійної платформи, яку провели представниці команди Team Europe Запоріжжя в 300-ій залі Запорізької обласної ради, викликала велику зацікавленість у запорізької громадськості, кого останнім часом хвилюють питання європейської інтеграції та співпраці з західними країнами.
Жінки-депутатки мережі міжфракційних депутатських груп «Рівні можливості», уповноважені особи з рівних прав і можливостей жінок і чоловіків на місцях, активісти та активістки інститутів громадянського суспільства, представники виконавчих органів влади активно обговорювали питання щодо того, яким шляхом рухатись запоріжцям, аби в своєму регіоні мати міцне економічне підгрунття для розвитку, щоб жити за стандартами рівноправності жінок і чоловіків, виховувати духовно здорове покоління дітей, аби вони не шукали своєї долі на чужині, а будували Європу в своїй країні.
Модераторка заходу, експертка Team Europe Запоріжжя Тамара Огородова, наголосила, що актуальним питанням для української спільноти є гендерна рівність, дотримання якої, як свідчать досягнення таких європейських країн як Швеція та Норвегія, може значно поліпшити розпочаті в нашій країні реформи. Адже роль жінки в цих процесах неабияка. 105 сходинка з 144 країн, яку посідає Україна за участю жінок у політиці свідчить про те, що попереду чекає наполеглива робота, щоб посилити видимість жінок, котрі мають прагнення до змін.
На дискусійній платформі презентувалось опитування Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє», яке проводилось серед активної частини населення області. Тамара Огородова зазначила, що рівень їх обізнаності щодо Європейського Союзу складає 60%. Майже третина з опитуваних – відвідали країни Євросоюзу. Більшість із них подорожували – 49%, 23% виїжджали по роботі, 21% – по навчанню, 7% були в відрядженні. 60% відмічають там високі соціальні стандарти. І звичайно респонденти бажають більше дізнатися про розвиток передових країн. 60% цікавляться питанням соцзабезпечення, 47% – досягненнями в галузі охорони здоров’я, 37% – станом освіти за кордоном, 34% верховенством права. Половина опитуваних знає в цілому про підтримку Євросоюзом демократичних процесів в Україні і лише п’ята частина співвітчизників – про вагому підтримку перетворень в Україні.
У Запорізькій області успішно реалізується чимало спільних проектів, поширення яких у подальшому може позитивно вплинути на розвиток місцевих територій. Зокрема, Європейським Союзом фінансуються проекти «Енергоефективність в Україні», «EU4Business», підтримка програм щодо реформ потреб дітей з інвалідністю, захисту прав дітей. Їх презентація на інтерактивній дискусійній платформі викликала велику зацікавленість у жінок-депутаток, котрі висловили бажання запровадити передовий досвід у своїх містах, селищах, селах.
Тетяна Лазарєва, директорка ЖКЦ «Гармонія»
– Такі заходи змінюють нашу свідомість, наше ставлення до європейських цінностей.
Європа вже показала приклад того, як вона допомагає жінкам у критичні моменти їхнього життя. Європейці реально зацікавлені в допомозі нашій країні, щоб у нас відбувались позитивні зміни. То ж ми й самі повинні робити кроки назустріч нашим західним сусідам з Європейського Союзу .
Тетяна Коржик, співголова міжфракційної депутатської групи «Рівні можливості» Токмацької міської ради
– Такі заходи дають нам надзвичайно важливу інформацію і тепер необхідно
застосовувати її в житті. Вже завтра в дитячій поліклініці розвісимо інформаційні листки, щоб їх могли прочитати батьки, які очікують в черзі з дітьми. Корисна інформація щодо раннього втручання, думаю, їм знадобиться. Також цікава тема щодо енергоефективності. Тим більше, що в Токмаку налічується 90% будинків ОСМД. У місті зроблено енергоаудит одного з дитячих дошкільних закладів. Тепер будемо працювати над новими змінами в районі.
Ірина Сингур, заступник голови Смирновської ОТГ, уповноважена особа з питань забезпечення рівних прав і можливостей Смирновської ОТГ
– Я як представник місцевої влади, вже бачу які проекти маємо впровадити в себе, які писати програми для підтримки місцевого сільського господарства, щодо розвитку туризму. Будемо підказувати землякам про можливості в Україні, аби вони не їхали за кордон, а могли заробляти гроші вдома, розвивати свою територію.
Ірина Кондратюк, голова Стеногірської селищної ради
– Степногірськ бере участь у програмі з децентралізації, яка запроваджується завдяки Європейському Союзу. Хочемо й надалі працювати в напрямку змін. Зокрема, розвивати малий бізнес. Тепер запропоную фахівцям налагодити співпрацю з торгово-промисловою палатою для консультацій щодо бізнес-проектів. І ще дуже цікава для нас програма з теплоенергоефективності будинків. У нас, на жаль, лише один будинок ОСББ. Дехто ще вагається щодо нового підходу в економіці. Спробую їх переконати господарювати економно.
Ірина Лаба, голова міжфракційної депутатської групи «Рівні можливості» Токмацької районної ради
– Сьогодні ми стали на крок ближче до Європи в своєму відчутті і в серці. Я говорю так про себе, і мабуть, зі мною погодяться всі присутні, тому, що інформація, яку знали до цього, розширилась, дізнались більше про реальну допомогу Україні Європейською спільнотою. Надзвичайно актуальним є питання виховання дітей. Такі листівки, які нам тут роздали представники Всеукраїнського форуму «Батьки за раннє втручання», мають бути обов’язково в кожному дитячому садочку і в кожній поліклініці. Тому, що таким чином іде тактовне роз’яснення батькам про те, що треба звертати увагу на виховання дитини змалечку. У нас прийнято, що на першому місці – матеріально-технічне забезпечення, а вже потім все інше. Для нас цей листочок має неоціненну значимість. Адже завідувачка дитячого садочка, яка багато років у пошуку саме такого інструментарію, матиме можливість по-новому працювати з батьками, тактовно і вчасно направити їх до лікаря.
Ірина Щербань, секретарка, уповноважена особа з питань забезпечення рівних прав і можливостей Балківської сільської ради
– Вдячні за запрошення та можливість дізнатися щось нове. Тут навчають нас, а ми
поширюємо ці знання на місцях. Щораз, повертаючись з таких конструктивних зустрічей, у своїй депутатській групі обговорюємо актуальні питання. І зараз нам буде про що поговорити, намітити напрямки діяльності щодо роботи з питань енергоефективності, бізнес-проектів, захисту прав дітей.
Контактна особа: Оксана Дроздовська, експертка Team Europe Запоріжжя
+ 38 099 379 86 42, + 38 098 44 201 78 zbf,ednist@gmail.com