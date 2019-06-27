У громадянки Росії митники виявили незадекларовану валюту

Вчора у запорізькому аеропорту, відлітаючи рейсом до Мінська, одна із пасажирок рейсу вирішила пройти митний контроль за спрощеним режимом, без заповнення митної декларації. Обравши “зелений коридор”, громадянка Російської Федерації засвідчила, що не перевозить обмежені до переміщення через митний кордон предмети або цінності.
Натомість під час проведення митного контролю співробітники митниці виявили в її ручній поклажі іноземну валюту, яка знаходилась без ознак приховування. Сума, що перевищує дозволену до переміщення без декларування, склала 4100 доларів США.
Таким чином, вона порушила вимоги постанови НБУ від 02.01.2019 № 3 “Про затвердження Положення про транскордонне переміщення валютних цінностей” та порядок проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю. Валюта в установленій нормі для усного декларування (еквівалент 10000 ЄВРО) повернута громадянці.
За даним фактом складено протокол за ст. 471 Митного кодексу України.
Запорізька митниця ДФС