Десять тисяч запорізьких платників отримали у фіскальній службі ключі для користування діджитал-послугами ДФС

За перше півріччя фіскальна служба Запорізької області видала платникам податків майже 26 тисяч кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів.
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, фахівці відділів Акредитованого центру сертифікації ключів надали послуги десятьом тисячам відвідувачам. Щомісячно за безкоштовними електронними ключами до фіскальної служби регіону звертаються, у середньому, півтори тисячі платників, серед яких, зокрема, представники бізнесу, посадові особи організацій, держслужбовці та інші.
Керівник фіскальної служби області наголосив, що за допомогою кваліфікованих сертифікатів від ДФС можна не тільки подавати звітність до контролюючих органів, а й отримувати десятки діджитал-послуг фіскальної служби. Зокрема, Електронний кабінет надає доступ до перегляду податкової інформації, листування з органами ДФС, реєстрації громадян у Державному реєстрі фізосіб, а також замовлення довідок та багато інших сервісів.
Докладна інформація про кваліфіковані сертифікати відкритих ключів – на сайті АЦСК Інформаційно-довідкового департаменту ДФС: http://acskidd.gov.ua.
Головне управління ДФС у Запорізькій області