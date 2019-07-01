Фестиваль „Срібна купальська роса” запрошує на обрядове дійство

5 липня за підтримки Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації поблизу села Кутузівка Токмацького району відбудеться обласний фестиваль народної творчості „Срібна купальська роса”. Початок о 17.00.
Обласний фестиваль народної творчості „Срібна купальська роса” проводиться щороку на початку липня, на території Токмацького району Запорізької області, збирає до 10 тисяч гостей .
Фінальним акордом фестивалю стануть запалення купальського багаття та фаєр-шоу.
Організатори та засновники Фестивалю: Департамент культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації; комунальна установа “Обласний методичний центр культури і мистецтва” Запорізької обласної ради; відділ культури і туризму Токмацької районної державної адміністрації; районний організаційно-методичний центр відділу культури і туризму Токмацької районної державної адміністрації.
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