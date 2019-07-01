29 червня, декілька десятків військовослужбовців весняного призову поповнили лави військової частини 3029 Національної гвардії України склавши Військову Присягу на вірність українському народові. Урочистий захід проходив на головній площі міста Запоріжжя – майдані Героїв.
Військовослужбовці прибули до 9 полку оперативного призначення з Чернівецької, Чернігівської та Харківської областей для проходження строкової військової служби.
У центрі міста Запоріжжя пройшов урочистий ритуал складання Військової Присяги, хлопців привітали командування військової частини 3029 НГУ, ветеран частини підполковник запасу Юрій Рубан та капелан полку протоієрей Віктор Ткач. По закінченню урочистостей гвардійці пройшли площу урочистим маршем, виконавши полкову пісню. Військовий оркестр 9 полку оперативного призначення НГУ подарував всім присутнім яскравий музичний виступ та дефіле під виконання хітових світових композицій.
Родичі та батьки гвардійців також приїхали привітати та розділити цю важливу подію у їх житті. А ті хто не мав змогу приїхати до своїх близьких на складання Військової Присяги мали змогу спостерігати за процесом наживо на офіційній сторінці військової частини 3029 НГУ у фейсбуці.
«Дякуємо за можливість наживо спостерігати за Присягою, надіслала посилання сестрі, нехай подивиться, як її племінник стає Захисником України. Бажаю всім хлопцям вдачі та витримки.» – поділилась мати гвардійця, який сьогодні присягнув на вірність українському народові.
Наприкінці заходу командування частини поспілкувались з присутніми батьками та обговорили хвилюючі іх питання. Далі на новоспечених гвардійців чекає звільнення у місто разом з батьками та цікаві та насичені військові будні.
#3029NGU
Гвардійці присягнули на вірність українському народу на центральній площі міста Запоріжжя
29 червня, декілька десятків військовослужбовців весняного призову поповнили лави військової частини 3029 Національної гвардії України склавши Військову Присягу на вірність українському народові. Урочистий захід проходив на головній площі міста Запоріжжя – майдані Героїв.